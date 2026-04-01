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Switch 2未來陣容大規模外洩！前員工曝任天堂「震怒」陷大危機

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近期傳出重大洩密風波，多款尚未公開的遊戲與未來發售計畫遭提前曝光，涵蓋 2026 年至 2027 年的產品陣容，據傳已引發公司內部強烈不滿。此消息來自前任天堂美國公關經理 Kit Ellis，他在經營的 Podcast 節目中指出，任天堂對此次洩密事件「極度憤怒」，並形容情況相當罕見。

▼Switch 2未來陣容外洩...前員工曝任天堂震怒 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，知名爆料者 Natethehate 日前公開大量資訊，幾乎完整揭露任天堂未來約 12 個月以上的遊戲規劃，規模之大被形容為「前所未見」，其內容包含經典作品《薩爾達傳說 時之笛》重製版，同時還包括全新《星際火狐》系列新作，以及預計推出新一代《Switch Sports》作品。此外，多款已公開或傳聞中作品也將於未來數月內登場，包括《節奏天國 奇蹟之星》以及《聖火降魔錄 萬縷千絲》。同時，《皮克敏4》與《異度神劍2》也將推出 Switch 2 強化版本。

Kit Ellis 表示，任天堂一向仰賴「驚喜公布」作為行銷策略核心，而此次洩密事件幾乎將未來整體產品線攤在陽光下，對公司而言是極大衝擊，「這不只是有人在任天堂直面會前一天隱晦爆料，而是有人直接公開了今年甚至部分明年的完整陣容，對依賴驚喜感的任天堂來說，是非常嚴重的問題。」

Ellis 也坦言，任天堂過去並非沒有面對過洩密，但這次規模與影響層級明顯不同，形容為「未知領域」，並預期公司未來將把防止資訊外流列為重要優先事項。截至目前，任天堂尚未對此次洩密事件發表任何官方回應，且外界普遍認為公司不太可能正面評論此類消息。

關鍵字：Switch 2

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