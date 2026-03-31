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下檔前一周達標！《鬼滅之刃》票房破400億日圓　穩居歷史第二

記者楊智仁／綜合報導

人氣劇場版動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，日本自 7 月 18 日上映以來票房持續攀升，截至 3 月 30 日為止累計上映255天，於日本國內創下觀影人次 2734 萬5654人、票房收入達 400 億 2394 萬 3700 日圓的亮眼成績。

▲▼鬼滅。（圖／翻攝自推特）

本作成功突破 400 億日圓門檻，成為日本影史第二部達成此里程碑的電影，僅次於 2020 年上映、以約 407.5 億日圓高居歷代票房冠軍的前作《劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇》。同時，《無限城篇 第一章》目前也穩居日本影史票房排行榜第2名。值得一提的是，本片自上映第 254 天正式突破 400 億日圓大關，在長期穩定的票房走勢下順利達標，儘管後期票房增速趨緩，但仍維持挑戰 400 億的強勁氣勢，最終於 4 月 9 日下檔前成功達成。

回顧上映初期，《無限城篇 第一章》在公開首 3 天即突破 55.2 億日圓票房，並一舉刷新日本影史「開片成績」、「首日票房」與「單日票房」三項紀錄。其票房成長速度更一路領先前作《無限列車篇》，並創下日本影史最快突破各大票房門檻的紀錄，包括上映 8 天破 100 億、23 天破 200 億，以及 46 天突破 300 億日圓。

對於此次佳績，發行公司東寶與 Aniplex 也發表聲明，向觀眾與戲院表達感謝，「對於每一位在日本各地觀賞本作的觀眾，以及長時間支持本片上映的全國戲院相關人士，我們致上最誠摯的謝意。」

關鍵字：鬼滅之刃

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