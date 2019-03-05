打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 公開旗下城市建設系列遊戲新作《美麗新世界 1800》將在 4 月 12 日至 4 月 14 日期間，於 Windows PC 平台舉辦 Beta 公開測試，有興趣的玩家可至官網登錄並觀看詳情。

《美麗新世界 1800》結合了 20 多年來深受玩家喜愛的《美麗新世界》遊戲特色，例如個別的人工智慧對手、可運送的貿易貨物、隨機產生的地圖、多段式遊戲玩法以及各種物品等等。此外，遊戲還提供了豐富的城市建造體驗，包括劇情戰役、自訂自由度高的沙盒模式，以及經典的《美麗新世界》多人遊戲體驗。

由 Ubisoft Blue Byte 的德國美茵茲工作室開發的《美麗新世界1800》，將帶玩家回到外交活絡、人類開始邁入工業化的工業時代初期。玩家將有機會證明自己作為統治者的本事、建立人口眾多的大都市、規劃有效率的後勤網路、探索及殖民全新地區，並且靠著外交、貿易或戰爭手段令對手臣服。

《美麗新世界 1800》預定 2019 年 4 月 16 日在 Windows PC 平台推出，預購《美麗新世界 1800》的玩家將可獲得包含額外遊戲內容的「帝國組合包（Imperial Pack）」；購買「數位豪華版（Digital Deluxe）」和「開拓者典藏版（Pioneers Editions）」的玩家將可獲得包含「無政府主義者（The Anarchist）」角色的獨特內容。