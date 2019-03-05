ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測

▲打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測 。（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 公開旗下城市建設系列遊戲新作《美麗新世界 1800》將在 4 月 12 日至 4 月 14 日期間，於 Windows PC 平台舉辦 Beta 公開測試，有興趣的玩家可至官網登錄並觀看詳情。

▲打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測 。（圖／廠商提供）

《美麗新世界 1800》結合了 20 多年來深受玩家喜愛的《美麗新世界》遊戲特色，例如個別的人工智慧對手、可運送的貿易貨物、隨機產生的地圖、多段式遊戲玩法以及各種物品等等。此外，遊戲還提供了豐富的城市建造體驗，包括劇情戰役、自訂自由度高的沙盒模式，以及經典的《美麗新世界》多人遊戲體驗。

▲打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測 。（圖／廠商提供）

由 Ubisoft Blue Byte 的德國美茵茲工作室開發的《美麗新世界1800》，將帶玩家回到外交活絡、人類開始邁入工業化的工業時代初期。玩家將有機會證明自己作為統治者的本事、建立人口眾多的大都市、規劃有效率的後勤網路、探索及殖民全新地區，並且靠著外交、貿易或戰爭手段令對手臣服。

▲打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測 。（圖／廠商提供）

《美麗新世界 1800》預定 2019 年 4 月 16 日在 Windows PC 平台推出，預購《美麗新世界 1800》的玩家將可獲得包含額外遊戲內容的「帝國組合包（Imperial Pack）」；購買「數位豪華版（Digital Deluxe）」和「開拓者典藏版（Pioneers Editions）」的玩家將可獲得包含「無政府主義者（The Anarchist）」角色的獨特內容。

▲打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測 。（圖／廠商提供）

關鍵字：美麗新世界1880公測

推薦閱讀

打造自己的城市！《美麗新世界 1800》下週展開公測

宏碁持續布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

《傳說對決》GCS賽區啟用新競賽模式　全局BP為戰局帶來新面貌

報名人數爆表！《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假　網友下載結果還中毒

直接揮星爆氣流斬！《刀劍神域 虛空幻界 豪華版》特色公開

騰訊展開「兒童鎖」測試　未滿13歲想玩手遊得經過爸媽同意

影／寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

俄男的復仇！LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打13分鐘就落敗

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

老師沉迷《傳說對決》領悟手遊成癮

智冠第二屆實習生擴大徵才

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍

室內裝修角度看《還願》杜家

《美麗新世界 1800》下週展開公測

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

《傳說對決》GCS啟用新競賽模式

最新新聞

《美麗新世界 1800》下週展開公測

宏碁布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

《傳說對決》GCS啟用新競賽模式

《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

《刀劍神域 虛空幻界》豪華版特色公開

兒童鎖想玩手遊得經過爸媽同意

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366