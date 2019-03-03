室內裝修角度看《還願》杜家

作者：chi2525

本文不談赤燭爭議及劇情，單純就室內裝修進行探討。內容未經同意，禁止轉載。

格局圖

1980.8.8

1985.8.23

1986.7.27



放樣依據

客廳、主臥：磨石子地坪90x90

美心房間：塑膠地磚30x30

廁所、廚房：磁磚15x15

磨石子地坪

外面磨石子地坪金屬壓條一般是90x90或100x100，門一般尺寸90

壓條切線差不多等於門寬，得證是用90x90的壓條。

一般最省事的做法是找一個角落開始往旁邊放樣，麻煩一點的是置中。

客廳、主臥用的地板叫做磨石子地坪，工序先放金屬壓條，然後拌漿粉刷，最後才打磨。

一開始的銅條就要先定位好，泥作一弄下去就不能移動了。

但是他們家的格局完全找不到放樣點。

這種地板現在很少有師傅願意做了，因為打磨的廢水容易堵塞水路。

有汙染問題，大家都不喜歡。

而且用久會裂開，那個金屬壓條就是為了防止地面裂縫延伸設計的。

塑膠地磚

我原本以為美心房間是拼花木地板，後來仔細看才發現應該是木紋塑膠地磚。

仔細看有方形小切線。

塑膠地磚的尺寸規格是30x30或40x40為大宗，一樣用門寬當基準。

三塊地磚大約等於門寬，得證使用30x30的塑膠地磚。

木地板的紋路方向要跟入門口平行。

他的紋路長短邊放反了，房間看起來會變得比較狹小的感覺。

磁磚

洗手台上面有開關面板，一般尺寸是12x7，磁磚長於開關約1/5

磁磚對照可以看陽台門15x6=90，廚檯寬度一般60，剛好4片，磁磚15x4=60

得證是用15x15的磁磚。

廁所雖然沒有對外窗，但有抽風排氣設備喔。

磁磚腰帶

那塊貼著花花的磁磚叫做腰帶。

是為了讓空間看起來不要太單調，就像是洋裝上的腰帶一樣有點亮的效果。

通常高度約在80-120左右。

一般位置為在空間中間偏下，比較有穩定放鬆的效果。

遊戲中放置位置在第八格15x8=120

以廁所高度來說空間規畫非常不舒服。

設計位置太高了，會把視覺焦點上移到天花板，上短下長有種頭重腳輕的感覺。

若是往下兩格的話看起來會相對舒服一點。

我算過廚房磁磚也在第八格，我猜美術是把模組直接套同一組。

但是廁所天花板比較低，廚房天花板比較高，

所以看起來視覺效果不一樣，應該是無心之過...吧？

廚房燈管

1980年還沒裝天花板

後來放完瓷碗之後釘了塑膠天花板，但是燈管方向是錯誤的。

後來再去重看一次，又轉回正確方向。

合理懷疑杜先生自己裝潢完，請朋友來看時被打槍之後才修正的。

隔間牆

我在猜那道隔間牆應該不是杜先生自己做的，因為他們剛搬進來的時候，

隔間牆跟水泥牆都已經釘好踢腳板了，天花板也釘好並壓好裝飾線板了，

若是入厝之後自己釘的話，踢腳板應該是最後一道工序。

電源開關箱往上接到天花板的部分，一般管線會在粗模完工後一併拉好，

並不會打穿天花板的裝飾線板，線板應該會截斷在左右兩側再做拼接。

我在想有一種可能，就是這邊的線路是簡裝完成後又重新配線，

才會像圖片那樣看起來是在線板上面洗新的孔。

以現場工具來說，也沒有發現任何木工工具，只有粉刷及壁紙的工具而已，

我猜測他們家搬進來只有重新粉刷、貼壁紙、裝廚房天花板之後就直接搬家具入住。

當時的背景來看他們家應該也沒有錢再多做木作隔間牆，

更何況他們連穿堂煞都沒有注意到，應該也沒注意到隔間牆的不妥，

就算真的發現了，也沒有餘錢去拆除。

壁紙

貼壁紙的工序一般是先清理牆面，有凹洞要補平、有突起要磨掉，

所以那個洞留在那裡卻已經開始施工會怪怪的。

再來是貼壁紙是將膠先塗佈在壁紙上，不是牆面。

若是由下往上貼的話，因為地心引力可能那些已經上膠的壁紙都會擠成一團黏來黏去。

所以正確的做法是由上而下順貼，邊貼邊刮平氣泡，

最後全部貼完之後再用海綿全部整一遍。

這邊還有一個小bug，一般水平部分不會有裁切線。

切一半懸在半空怪怪的，除非壁紙量不夠，不然正常不會這樣拼接。

不過能理解應該是為了營造出施工中的美術效果。

遊戲中還有一個很精緻的地方，壁紙是一捲一卷的，有寬幅限制。

遊戲中這樣的貼法很正確的，剝落也是。

我有看過其他遊戲的壁紙直接是一整面的，比較沒那麼逼真。

正常的壁紙剝落，從邊角接縫開始，由上方垂落。

另外，一般為了對花，會在最上面先預留10cm左右調整，最後整平後再用美工刀切整。

不過這是比較細緻的做法，一般自己DIY或比較粗的工都不會這麼搞剛（編按：費工）。

現場壁紙工具有刮刀、佈膠用滾筒與膠桶，

地上有鋪設地板保護，反光看起來有點像塑膠布，旁邊還有金屬梯。

浴室

馬賽克浴缸的排水孔位置有點太後面，正常要再更靠近水龍頭一點，方便洩水。

洗手台的水龍頭也裝反了，以使用者習慣來說，右撇子是多數。

一般設計右邊是冷水左邊是熱水，比較不會誤用受傷。

美心的空調



1980年的時候牆上沒有預留空調孔。

照理來說若是可以預留窗型空調的話，也會一併開窗。

1985、1986出現的空調位置，照理來說不是室外，看走廊位置判斷那裡應該是別人家。

美心的窗型空調是放在別人家裡面。

美心，母湯。

主臥窗簾

以床高50推測，窗台高至少120，窗簾兩側收納掛高至少160，放太高了吧！

電錶

「電錶耶，我們來看一下他們家用電量！」

看不到啦齁！

熱水器

這個熱水器的位置很微妙...

管線穿樑

建商、建築師、結構技師怎麼還沒被告！

這樣穿樑的房子我一定不敢買，樑不能隨便亂穿啊！

梯間雜物

1995年衛爾康餐廳大火之後，台灣才修訂消防法跟建築安全相關的法規。

還願的背景年代最晚到1987年，當時消防法還沒修訂。

在那之前一般大眾沒有注意那些雜物垃圾堆放會導致火場逃生困難。

以前真的無法可管，頂多道德譴責，但是現在有法律約束。

而且消防法修訂之後，很多建材跟逃生動線在蓋的時候都要通過消防檢查，

老公寓那些因為既往不究原則，不合格的設計沒拆除變更的話無解。

梯間安全網這邊真的很精緻，雖然正常老房子的安全防墜網上面應該充滿著垃圾。

以上是我個人淺見，可能有理解錯誤的地方，歡迎一起討論，謝謝。

●編按：感謝作者 chi2525 同意轉載文章〈[閒聊]室內裝修角度看《還願》杜家〉至《ETtoday新聞雲》。



●以上言論不代表本網立場，《雲論》提供公民發聲平台，歡迎能人志士、各方好手投稿，請點此投稿。