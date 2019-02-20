台灣格鬥天王ET、ZJZ上節目掏心話聊家人轉變憂選手斷層

記者周之鼎／台北報導

全球格鬥遊戲大賽「EVO Japan」《拳皇XIV》結果於16日出爐，台灣選手「ET」林家弘獲得亞軍榮耀，再次燃起格鬥遊戲的熱度！由安娜李主持的狼谷競技台《台灣競讚》，本周播出「ET」林家弘與「ZJZ」曾家鎮的深度專訪，ET先前曾於2017 EVO《拳皇XIV》獲得冠軍，而ZJZ則是2018 EVO Japan《拳皇XIV》的冠軍。



這兩位台灣之光，在節目裡回顧了格鬥遊戲之路的辛酸喜悅，也分享與家人從疏離對抗、到親密支持的轉變。一路走來，ET最想跟自己說：「幸好你一直持續喜歡著這個遊戲，沒有放棄。」



ET回憶，以前家人不理解他，老是覺得他沉迷於遊戲間、不務正業，要他去找「正常的工作」，即使有點成績也無法得到認同，直到拿下冠軍後，家人才從「打電動能當飯吃嗎？」的批評，變成「下次什麼時候要比賽啊？」的關心，這是他最開心的事情。

▲「ET」林家弘。



ZJZ的爸爸起初也是反對，後來才逐漸了解所謂的格鬥遊戲比賽，「現在我的比賽他都會事先查好時間，告訴我『爸爸會看喔！』，甚至當起軍師，幫忙調查對手，都快比我專業！」ZJZ說，在美國比賽時，台灣時間凌晨2點，爸爸還從被窩爬起來看，讓他感動不已。



台灣格鬥遊戲界的選手們感情都不錯，像ET和ZJZ，既是切磋的對手，更是共同為台灣爭光的戰友，ET笑說：「以前比賽都只有我一個人去，現在有魔王（指ZJZ）陪伴很好。」認為兩人沒有競爭感，因替台灣拿獎是首要目標。



格鬥遊戲熱血刺激，就算觀眾沒接觸過，也很容易融入畫面與氣氛中，但在台灣電競界裡，玩家仍偏少，能發揮的舞台也不多。打了25年《拳皇》的ET，2年前和朋友成立「格鬥電競活動館」，作為推廣交流，更希望能培養新血，提供協助，就是不願見到喜愛的格鬥遊戲式微。



ET與ZJZ除了憂心台灣格鬥遊戲選手的斷層問題外，也苦於缺乏贊助與資源，甚至想出國比賽，還得找親友湊機票錢。他們也藉著《台灣競讚》靦腆地對螢幕前的廠商呼籲，希望能多多支持格鬥電競，他們也會努力不懈，拚命以亮眼成績回報。

▲「ZJZ」曾家鎮。



本集《台灣競讚》精彩內容將於本週六（2月23日）晚上8點，在中華電信MOD 210頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出。

