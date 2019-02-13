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英特衛代理年度最受期待遊戲《隻狼：暗影雙死》PC繁中版

記者周之鼎／台北報導

英特衛宣佈，由全球知名遊戲廠商FromSoftware和動視合作的第三人稱動作冒險RPG遊戲《隻狼：暗影雙死（SEKIRO：SHADOWS DIE TWICE）》PC繁體中文版，在台由英特衛獨家代理發行，預計將於3月底全球同步上市。

《隻狼：暗影雙死（SEKIRO：SHADOWS DIE TWICE）》遊戲由《黑暗靈魂》、《血源詛咒》重量級製作人宮崎英高擔綱製作。遊戲曝光之後，立即在歐洲最大遊戲展 gamescom 中獲得最優秀遊戲獎，且迅速擊敗全球3A等級大作，在Steam「熱門願望清單」拿下第一名直至今日。

《隻狼：暗影雙死》遊戲故事背景為16世紀末的日本戰國時代。構建了一個充滿血腥暴力，人們無時無刻需要生死相搏的世界，玩家扮演著「獨臂之狼」，一個名譽不再、傷痕累累的忍者，一個從死亡邊緣撿回一命的戰士。你效忠守護繼承古老血統的年輕皇子，與危險的葦名一族以及眾多兇惡之徒為敵。年輕的皇子被抓走後，為挽回榮譽，你將不畏死亡，踏上危機四伏的征程。

本作 融合部分RPG元素、沙盒遊戲玩法、第三人稱以及動作冒險玩法，遊戲為 開放式的無縫連接地圖，隨著玩家深入探索，能發現隱藏的道具、角色以及強敵戰鬥。停時有著與先前作品前所未見的對決系統，包含刀劍拼搏跟招架檔格，主角的義肢手臂可裝載不同的忍具，演繹出五花八門的戰鬥風格，並可使用獨特的勾索，能在立體場景上面自由擺盪、飛躍，做出超乎想像的移動與伏襲。


 

關鍵字：隻狼PC中文暗影雙死

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