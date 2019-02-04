歡慶農曆新年《戰艦世界》釋出航空母艦重製

記者周之鼎／台北報導

戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》今天正式發表版本更新0.8，全新改造的航空母艦也將亮相，讓玩家們能更輕易的操控及駕馭，帶來全新的遊戲體驗。



結合幾輪beta的測試結果及玩家意見回饋，《戰艦世界》團隊決定為航空母艦進行全方面改版，以便玩家們能直接操控航空中隊並鎖定攻擊目標，航空母艦的指揮官也將具有飛機戰術相關的其他技能。另外，當航空母艦接近敵方目標時，玩家們可以直接操控攻擊組，增加玩家航空中攻擊的互動性。





為歡慶航空母艦重製，版本更新0.8.0還將舉辦一場名為「Fly! Strike! Win!」的活動，即日起至4月底，玩家們體驗航空母艦全新功能的同時，也有機會獲得遊戲內建獎勵。配合農曆新年，龍港將進行全面大改造，增加了龍、煙火、彩帶等裝飾，用全新風貌迎接農曆新年！另外，配合港口的視覺上更新，玩家們將有機會獲得Anshan、Loyang、Huanghe和Irian的農曆新年迷彩、加值貨櫃及旗幟。

排名戰(Ranked Battles)也將強勢回歸，讓指揮官們能互相切磋及測試技能。新賽季也將引用一套全新規則，為玩家們創造更多元的遊戲玩法。0.8更新也將推出全新海戰系列(Naval Battle)及Clan系列任務，而每周舉行的海戰將分成兩個階段，周一到周四為「準備」，而周五到週日為「決戰」，讓玩家們有機會獲得石油及榮耀。



