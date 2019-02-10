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鍊金術師齊聚！《新大地之鍊金工房》繁中版新發售日公開

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，《奈爾克與傳說之錬金術士們～新大地之錬金工房～》（PlayStation 4/Nintendo Switch /Steam ）日文版於1月31日（四）發售，繁體中文版預計將於3月26日（二）發售。

本作為｢鍊金工房｣20週年紀念作品，故事以「開創村鎮×RPG」為主題，描述不懂鍊金術的少女主人公「奈爾克」的故事。從系列第1部作品《瑪莉的鍊金工房～薩爾博格的鍊金術士》到最新作《莉迪＆蘇瑞的鍊金工房》中，集結超過100名的歷代｢鍊金工房｣系列登場人物，一同協力開拓城鎮。與傳說的鍊金術士們一起開創自己的理想城鎮，以眾人之力達成夢想。

玩家將扮演負責管理官・奈爾克，開拓自然豐饒的村莊「威斯忒巴爾特」。初無一物的村莊，在開設店面、振興街道後，協助者會陸續出現。在他們的協助下發展城鎮，逐步拓展威斯忒巴爾特，開創專屬自己的城鎮。奈爾克的可靠協助者就是在「鍊金工房」系列中活躍的人物們。身為傳說的鍊金術士的他們除了會幫忙開拓城鎮之外，還可以與他們培養感情，以及看到跨作品登場人物之間的交流。

在調查時可以組隊前往周遭的土地。調查中會觸發採取材料、戰鬥等事件，參加隊伍的鍊金術士們也會協助奈爾克。進行研究可以學到製作新道具的配方、強化道具或是取得稀有道具，對城鎮開拓及調查大有助益。研究中也有可能會得到特殊的配方，與鍊金術士們齊心協力，離發現賢者遺物「格蘭茲瓦托之樹」的目標也就越近。

首批購入特典季票收錄今後預定發布的五種DLC，內容包含：「GUST 25週年紀念BGM包1·2」（2種共收錄230首）、城鎮開拓中可建造的「鍊金工房20週年感謝造型屋」「不可思議書之鍊金術士像」，以及可以成為威斯忒巴爾特居民的「GUST妹妹」。此外限定版特典之一為奈爾克專用服裝「薇爾貝兒角色扮演服裝」先行下載序號。


 

關鍵字：新大地之鍊金工房PS4NS鍊金工房鍊金術師

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