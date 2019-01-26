電玩展人潮塞爆UBISOFT、橘子攤位　前進5公尺得排30分

記者樓菀玲／台北報導

台北國際電玩展已於 1 月 25 日正式對玩家開放，不僅一早世貿一館會場外周已經湧現排隊人潮，大批玩家紛紛為了各家攤位活動以及現場銷售優惠提早來到會場，其中又以 UBISOFT、遊戲橘子攤位最為熱門，前進 5 公尺得花上至少 30 分鐘。

今年 Ubisoft 活動攤位設置了《全境封鎖 2》空軍一號拍照區，透過高度超過 400 公分的空軍一號搭配 6 位 Coser 現場演出，完整重現遊戲內真實攻防場景；試玩區也特別打造成遊戲當中「聚落」的風格，展現末日病毒災後重建帶來的新希望。

▲▼ 2019台北國際電玩展。（圖／記者林敬旻攝）



官方同時也號召 Ubisoft 旗下遊戲角色 Coser 到場應援，每日上午 11 點至 12 點間開放各限量 50 名的玩家可獲得《全境封鎖 2》試玩區快速通關券一張。其人潮可以說再度重現三年前《全境封鎖》首登台北電玩展時一樣，開場沒多久人龍就塞爆其中一個入口。

遊戲橘子在今年的台北電玩展當中，坐擁140個攤位是TGS中最大攤位。旗下《天堂M》不只提供玩家史上最強攻略「白晝黑夜地圖」，更祭出多項超值周邊商品，現場AR互動裝置讓玩家們爭相化身「龍鬥士」討伐吉爾塔斯，體驗即可任挑一隻《天堂M》限定公仔帶走，每日最高分還能獲得《天堂M》超稀有紅變「荊棘公主艾薇變身卡X1」，凡至《天堂M》攤位完成報到的玩家，即可獲得官方首度釋出的限定狼人公仔，還可拉霸抽好禮，諸多好康讓超人氣《天堂M》攤位數度被玩家塞爆。