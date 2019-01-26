《荒野亂鬥》百人爬盃賽2/22開打　丁特、懶貓等多名實況主參戰

點評：手機遊戲,Supercell,荒野亂鬥,台北電玩展

▲ 《荒野亂鬥》宣布與 Twitch 合作舉辦《荒野亂鬥百人爬盃賽》活動。（圖／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／台北報導

Supercell 旗下即時對戰射擊手機遊戲《荒野亂鬥》宣布與 Twitch 合作舉辦《荒野亂鬥百人爬盃賽》活動， 並且今日在台北電玩展展開特別宣傳。

《荒野亂鬥百人爬盃賽》活動於日前已開放報名，有多位實況主已表明參加，包含小熊、MiSTakE、Dinter、懶貓、Urza、Kyo、妮妮、GodJJ、叉燒、包子等多位人氣實況主，他們將於 2 月 22 日下午 4 點在自己的 Twitch 頻道進行《荒野亂鬥百人爬盃賽》直播參賽過程。此外，為讓更多觀眾感受《荒野亂鬥》魅力所在，Dinter、妮妮、包子更親赴電玩展與觀眾面對面分享遊戲心得，並帶大家搶先了解《荒野亂鬥百人爬盃賽》活動規則。

《荒野亂鬥》自全球上線以來佳評不斷，App Store 與 Google Play 已突破千萬下載，其評價仍維持在 4.6 高分，即可窺見 Supercell 研發遊戲的細膩。此外，《荒野亂鬥》是繼《部落衝突》與《部落衝突:皇室戰爭》後，Supercell 再次成功打造的全新 IP。

遊戲中生動刻劃多位英雄角色，像是能召喚大熊的可愛女孩─妮塔，還有音樂滿分的奇妙角色─波可，以及神祕莫測的鳥人─鴉等，都受到全球玩家的喜愛，再搭配遊戲多種活動模式玩法，讓世界各地都掀起《荒野亂鬥》熱潮。

有感於玩家對遊戲的熱情以及對爬盃的熱切期望，故《荒野亂鬥》與 Twitch 攜手合作，特別規劃了《荒野亂鬥百人爬盃賽》活動，希望透過實況主們直播分享爬盃過程的心得秘訣，讓玩家們在爬盃之路上更有方向也更加順遂。而電玩展活動的現場嘉賓─Dinter 為了讓更多玩家與尚未報名的實況主更加了解遊戲與活動內容，也於現場展示遊戲特色與操作技巧，並再次詳細說明《荒野亂鬥百人爬盃賽》參加辦法。

▲ 《荒野亂鬥百人爬盃賽》於 1 月 16 日至 2 月 10 日開放 Twitch 合作夥伴報名。（圖／記者樓菀玲攝）



《荒野亂鬥百人爬盃賽》於 1 月 16 日至 2 月 10 日開放 Twitch 合作夥伴報名，目前報名者有知名實況主小熊、MiSTakE、懶貓、Urza、Kyo、GodJJ、叉燒等，參賽者需在 2 月 22 日 16 點到 22 點的比賽時間內，採《荒野亂鬥》中任何遊戲模式、英雄或與任何隊友組隊從 0 盃開始爬盃，並且在自己的 Twitch 頻道直播 6 小時爬盃過程。

最終活動結束時，獲得最高盃數的參賽者即為冠軍，並抱回 15 萬台幣獎金，想了解如何爬盃的玩家，請記得準時鎖定當天各實況主直播。職

除了介紹遊戲玩法與活動內容外，Dinter、妮妮與包子也分享自己的遊戲經驗與爬盃技巧，由於現場反應熱烈，三位實況主更邀請觀眾上台同樂，一起體驗《荒野亂鬥》，感受遊戲魅力與亂鬥樂趣。同時，現場活動中還發送不少限量周邊，精美的 T 恤與提袋等豐富獎品，讓觀眾們都滿載而歸。