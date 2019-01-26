2018 GAME STAR遊戲之星揭曉　電競、改編遊戲齊上榜

記者樓菀玲／台北報導

2019台北國際電玩展於1月24日至28日在台北世貿一、三館展開，作為每年產業與消費者重要指標的「GAME STAR 遊戲之星票選」已在 1 月 4 日結束投票，玩家區開展首日邀請經濟部工業局 楊志清副局長、Digi+數位經濟產業推動辦公室蕭博仁主任及台北市電腦公會 杜全昌總幹事進行頒獎。今年共有128款遊戲參加票選，為期一個月的票選活動湧入近五萬多名玩家參加投票。



「2018 GAME STAR 遊戲之星票選」延續「遊戲界奧斯卡」盛名，本屆參選遊戲不僅打破過往紀錄，玩家們也持續以行動與熱情支持心目中的好遊戲。今年獎項維持「線上遊戲」、「網頁遊戲」、「單機遊戲」、「遊樂器遊戲」、「行動遊戲」、「臺灣獨立遊戲」與「臺灣研發遊戲」七大類，其中「臺灣獨立遊戲」與「臺灣研發遊戲」為跨平台票選，而產品數量與廠商數量眾多的行動遊戲以「年度十大人氣」方式選出。

線上遊戲 金獎《英雄聯盟》

電競遊戲持續發燒，今年蟬聯人氣王寶座的MOBA遊戲《英雄聯盟》，以內容豐富的角色與戰術運用為人稱道，今年再度獲得玩家肯定，奪得線上遊戲金獎。成功帶動全球電競熱潮的《英雄聯盟》不僅是全球熱門電競賽事項目之一，亦帶動台灣電競相關產業澎渤發展。畫面精緻華麗的《黑色沙漠：Remastered》在推出強化視覺畫面、音效和UI介面的 Remastered 版後，也獲得玩家大量好評，讓《黑色沙漠：Remastered》成為本屆線上遊戲銀獎贏家。獲得銅獎的則是國際 FPS類型遊戲電競比賽項目之一的《AVA 戰地之王》，獨特的兵種、技能和遊戲模式深受玩家喜愛，讓《AVA 戰地之王》獲得線上遊戲銅獎殊榮。

網頁遊戲 金獎《大家一起貓咪大戰爭Web》

結合塔防、養成與策略遊戲予一身的《大家一起貓咪大戰爭WEB》，以可愛又奇趣的貓咪角色與各地特色風景與蒐集要素，讓玩家可以率領親手培育的喵星人大軍向世界各地出兵，用各種可愛逗趣的貓咪佔領世界。簡單好上手的操作方式與輕鬆的戰鬥系統，成功擄獲玩家們的芳心。

單機遊戲 金獎《真．三國無雙 8中文版》

首次加入開放世界要素的《真．三個無雙 8 中文版》以全新的面貌打造玩家熟悉的三國世界，以系列作有史以來最高自由度，結合改革後的動作要素，打造出系列作品不同風貌，也讓《真．三國無雙 8 中文版》拿下單機遊戲金獎。同樣由臺灣光榮特庫摩推出的《進擊的巨人 2 中文版》改版自同名人氣漫畫《進擊的巨人》，不僅繼承與進化前作廣受好評的動作系，也加入由原作者諫山創監修的原創劇情內容，豐富的遊戲內容與劇情，也為《進擊的巨人 2 中文版》贏得單機遊戲銅獎。最後則是結合鍊金工房與不可思議的繪畫世界冒險，強調日常感的日常系RPG《莉迪＆蘇瑞的鍊金工房 ～不可思議繪畫的鍊金術士～中文版》，以優美的畫面風格，以及豐富多元遊戲內容受到玩家青睞，得到單機遊戲銅獎。

遊樂器遊戲 金獎《刺客教條：起源》

以恢宏龐大的古埃及世界為核心，《刺客教條》系列作品第十部《刺客教條：起源》，不僅加入更多動作要素，遊戲舞台這次更來到古代埃及，讓玩家深入瞭解刺客兄弟會的起源故事，同時也讓玩家們讚譽有加，順利拿下遊樂器遊戲金獎。獲得許多國際獎項肯定的《God of War》也憑藉其出色的劇情、流暢的動作以及優異的畫面表現，拿下遊樂器遊戲銀獎。此外，在單機遊戲中獲得金獎的《真．三國無雙 8 中文版》也在遊戲器遊戲獎項中取得銅獎殊榮。

臺灣獨立遊戲 金獎《永恆的賽妮亞-雨後的紫陽花-》

扣人心弦的劇情，結合簡單容易上手的遊戲內容，由台灣聖堂遊戲開發製作的獨立手機遊戲《永恆的賽妮亞-雨後的紫陽花-》，不僅未上市先轟動，更榮獲Google Play評選最佳獨立製作遊戲。在持續改版與完善內容下，也受到台灣玩家推崇，獲得本屆臺灣獨立遊戲金獎。另外，由光穹遊戲所打造的解謎冒險遊戲《螢幕判官》，也因其獨特敘事題材吸引大量玩家，得到本屆銀獎。而突破傳統，打破遊戲、文學、藝術與音樂藩籬，由阿諾瓦工作室開發的《陽春白雪》，以傳統詩詞文化結合音樂遊戲的方式，讓許多玩家愛不釋手，榮獲銅獎的殊榮。

年度十大人氣行動遊戲

在2018年年度十大人氣行動遊戲中，深受玩家喜愛的《Garena傳說對決》再次進榜，不僅展現行動遊戲的多元發展，更凸顯電競遊戲在玩家心目中的份量。而在2018年風風火火的大逃殺吃雞遊戲中，《Free Fire-我要活下去》，也成為玩家心目中行動吃雞遊戲的代表。以劇情為主打，搭配華麗動畫與細膩人物角色的《超異域公主連結☆Re：Dive》，也以獨特的「動畫RPG」遊戲風格入選。系列作及沿生作族繁不及備載的《Fate／Grand Order》，也以超高人氣吸引眾多御主們投下寶貴的一票，登上十大人氣行動遊戲排行榜。

結合傳統AVG冒險遊戲內容，以幻想城市冒險為主題的《永遠的7日之都》，也以其創新的遊戲風格受到玩家肯定進榜。主打華麗視覺風格的《黑色沙漠MOBILE》以及強調單手就能操作的 3D ARPG遊戲《白貓 Project》，也在眾多行動遊戲當中脫穎而出，加入年度十大人氣行動遊戲行列。

另外，風格獨特的《少女前線》讓玩家可以盡情享受經營模擬與培育的樂趣，結合許多原創元素的經典橫向動作射擊遊戲《Garena 魂斗羅：歸來》，以及考驗玩家智慧與策略的卡牌遊戲《爐石戰記®：狗頭人與地下城™》等，都是2018年度十大人氣遊戲之一。

本次票選活動針對 2017 年 9 月 1 日起至 2018 年 8 月 31 日在台灣上市或數位平台上架銷售的遊戲進行投票，並於 2018 年 12 月 3 日至 2019 年 1 月 4 日開放網路投票。