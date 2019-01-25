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獨家／電玩展連兩年傳殺人預告　白目男嗆今年「要殺三個人」

電玩展連兩年傳殺人預告　白目男嗆今年「要殺三個人」（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 今年台北電玩展再傳有白目男嗆聲要殺實況主。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

電玩展再傳「殺人預告」，昨（1/25）日傳出有男子在自己的直播頻道當中，嗆聲要在電玩展殺三名 Twitch 實況主，被點名的實況主分別是：吉祥、Mona、超負荷，今日警方已經派人來到電玩展現場，在館內多處安排人力巡邏。

據了解，這名男子已經不是第一次嗆聲要殺實況主，在 2018 年的台北電玩展當中，這名男子曾經在遊戲舞台活動上，對著實況主超負荷（本名：張家盛）咆哮，事後這名男子被工作人員請出場外，還因為揮刀傷到手指，隨後遭到警察逮捕。

當時該男子供稱：「只是想紅」，因此便在各大實況主頻道嗆聲，在此之後更變本加厲，攜帶折疊刀闖入電玩展，事後遭到警方以恐嚇罪送辦。如今事隔一年，這名男子再度揚言要在電玩展中殺實況主，況且這次還一次點名三個人，主辦單位電腦公會不敢大意，今日已經聯絡警方來到現場。

電玩展連兩年傳殺人預告　白目男嗆今年「要殺三個人」（圖／記者樓菀玲攝）

電玩展連兩年傳殺人預告　白目男嗆今年「要殺三個人」（圖／記者樓菀玲攝）

台北電腦公會表示，目前已經聯絡警方在館內巡邏，以利確保現場安全。Twitch 方面對此事表示知情，並強調：「Twitch 一如往常聘僱了保全人員，並將所有人的安全放在第一位」，Twitch 將不再對此事件多加以評斷或回覆。

關鍵字：台北電玩展實況主超負荷

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