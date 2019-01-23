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網石獲選2018全球前五大發行商　今年將推《BTS World》等新作

網石獲選2018全球前五大發行商　今年將推《BTS World》等新作（圖／網石遊戲提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石公司今日公布，根據應用程式市調公司App Annie最新發布報告指出，2018年網石在全球手機蘋果及安卓用戶總支出排行榜中，名列第五。除網石外，前4名分別是騰訊、網易、動視暴雪、萬代南夢宮娛樂。包含網石在內，前五名清一色都是遊戲為主要業務的公司。

除在全球手機用戶消費性支出排名第5，網石也在全球21個國家的「手機遊戲綜合支出」排行榜名列前10，包含在新加坡、香港稱冠；在韓國、泰國、印尼拿下第2；在英國、法國分別拿下第4、第5；美國、 加拿大也都拿下排名第6的好成績。

展望今年，2019年對網石來說值得期待，多款遊戲蓄勢待發，可望大獲成功。包含台港澳市場在內，預計今年度將在全球市場推出以知名韓國團體「防彈少年團」為主軸的遊戲《BTS World》、全世界最知名格鬥系列RPG手遊《The King of Fighters All Star》、以知名IP《魔法風雲會》為藍圖的交換卡片遊戲《Project M》 。

網石獲選2018全球前五大發行商　今年將推《BTS World》等新作（圖／網石遊戲提供）

《BTS World》以韓國超人氣男子偶像團體防彈少年團(BTS)為主題，此款遊戲將提供全新體驗，玩家將可化身為BTS經理人，體驗管理與訓練偶像，將偶像角色培養為明日之星。遊戲中也將獨家公開超過1萬張圖片及100支影片，讓玩家更能身歷其境。

《The King of Fighters All Star》中，角色的聲音、招牌特色動作和連續技法都將忠於過往拳皇(KOF)遊戲。遊戲特色包含角色蒐集和可讓玩家快速發動招式、連續技法的簡易操控模式。曾在拳皇系列出現的角色將保有過往特色和技能，在最新版本遊戲登場。

此外，網石也將推出全新遊戲《Rich Wars》，是繼瘋迷亞州玩家的《旅遊大亨》後，再次推出全新桌遊遊戲，這次也將瞄準全世界市場。針對日本市場，今年預計率先推出以日本知名漫畫IP為主題的遊戲《Yokai Watch: Medal Wars》及《The Seven Deadly Sins》。

網石獲選2018全球前五大發行商　今年將推《BTS World》等新作（圖／網石遊戲提供）

回顧去年，網石公司2018年大獲成功的手機遊戲包含MMORPG《天堂2：革命》和《MARVEL：超級爭霸戰》。《天堂2：革命》以創新技術透過遊戲引擎魔域幻境4（Unreal Engine 4）打造高畫質、大規模開放領域、即時千人團戰。另一款力作、由網石子公司Kabam製作發行的《MARVEL：超級爭霸戰》，則讓玩家能夠自行將超級英雄和惡棍組隊，在漫威宇宙展開精彩戰鬥。

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關鍵字：手機遊戲網石遊戲

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