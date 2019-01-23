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橘子beanfun APP整合購物、旅遊、銀行服務　電玩展首日全台狂送一億元

橘子beanfun APP整合購物、旅遊、銀行服務　電玩展首日全台狂送一億元（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

橘子集團在今日舉辦的台北電玩展展前發表會當中，對外推出了整合集團多項服務的 beanfun! APP，並且將在台北國際電玩展首日正式發動市場行銷戰，宣布將全台發送新台幣一億元，意圖挑戰台灣行動生活主導地位。

橘子集團董事長劉柏園表示：「籌備 2 年的 beanfun! 具有建構全網路生態系、改變台灣網路產業現況的堅強實力，除了全面整合集團服務，第一階段也與東森購物、KKbox、雄獅旅遊、PChome、玉山銀行、台新銀行、大都會車隊等 76 家廠商合作，提供使用者有趣而實用的生活服務，並以全開放架構持續吸引廠商入駐，壯大 beanfun! 全生態系。」

beanfun! 首波行銷戰祭出新台幣一億元大放送，將透過各種管道放送到潛在用戶手中；除了以橘子集團的 1300 萬用戶為基礎，更要導向全台 2300 萬民眾，目標挑戰成為市場最火紅、最有趣的行動生活 APP，完成集團轉型最後布局。

橘子beanfun APP整合購物、旅遊、銀行服務　電玩展首日全台狂送一億元（圖／記者樓菀玲攝）

劉柏園進一步公布：自 1 月 25 日開始，擁有各種生活服務與金流功能的 beanfun!，將在全台發放新台幣一億元，用戶只要於 beanfun! 內開啟「beanfun! 錢包」功能，就能在全台串聯的 3 萬消費據點及電玩展期間的指定快閃通路即刻消費。

關於 beanfun! APP 的定位，首要目標一定是以擴大遊戲用戶為目標，不會和目前市面上的整合 APP 作比較，然而除了遊戲用戶本身之外，劉柏園認為這次所推出的 APP 不應該侷限在遊戲用戶，坦言：「很好奇接下來會怎麼走。」表示非常期待接下來的發展。

為加速累積 beanfun! 用戶基礎，橘子集團決定以 beanfun! 為設計主軸，並一舉擴大參展規模，以展現遊戲業龍頭的氣勢。全開放架構，串聯各種生活服務的 beanfun! 攜遊戲橘子、樂點（GASH）、橘子支付、Swapub、酷瞧、有閑強勢入駐，打造近年少見的雙展區：第一現場在世貿一館，以 140 個攤位成為全場最大展區，第二現場在台北 101 對面停車場，打造佔地 350 坪、眾多生活與美食品牌進駐的「beanfun! 快閃生活市集」，讓玩家及鄰近電玩展的用戶立刻體驗「beanfun! 錢包」的完整功能。

橘子beanfun APP整合購物、旅遊、銀行服務　電玩展首日全台狂送一億元（圖／記者樓菀玲攝）

談及 beanfun! 商業模式定位，劉柏園表示目前還沒有確切的商業模式，現在首要目標是衝刺使用者數量，讓更多的用戶接觸這個 APP 依舊是現階段的最大目標，並且強調「做入口」不僅難度高，更要趁著企業體質強勁的時候來執行，「因為現在不做，之後要做會更難。」劉柏園說。

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關鍵字：遊戲橘子劉柏園

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