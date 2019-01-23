《夢幻模擬戰 I＆II 重製版》發售日公開 將於下月釋出體驗版

記者周之鼎／台北報導

雖然在近期講到《夢幻模擬戰》許多人會想到手遊，不過正宗的《夢幻模擬戰》即將在今年4月18日PS4、Nintendo Switch的1＆2代重製版本（延期推出）。原本發售日的2月7日改為釋出雙平台的體驗版，新玩家可以趁此體驗有著號稱「日式 SRPG 三傑」的作品。

《夢幻模擬戰》首款作品在1991年於MEGA Drive上推出，正傳歷經 5 代，和《聖火降魔錄》、《皇家騎士團》並列為日式 SRPG（戰略角色扮演）三傑。當年由於《夢幻模擬戰》相較其他兩款難度較低，加上遊戲有非常精良的開頭動畫，因此對於玩家來說也更有吸引力，另外值得一提的就是負責系列作人物設計的漆原智志，由於漆原智志非常善於畫女體，加上賦予了人物有特色的個性， 也因此《夢幻模擬戰》在當年可以說受到非常多玩家的歡迎。

《夢幻模擬戰 I＆II 重製版》將進行多項與原版本不同的更新，首先對於畫面將提升到現世代的優化，人物繪師則由「凪良」執筆，同時也全語音化請到資深聲優配音，如逢坂良太（飾雷汀）、佐倉綾音（飾克莉絲）、酒井廣大（飾艾爾文）、大西沙織（飾莉亞娜）等，另外也由漆原智志設計一名新角色「貝蒂」。樂曲方面也將由老班底「岩垂徳行」重新改編，並新增多首樂曲。在系統方面，在一代也將導入二代的多重結局系統，此外轉職系統將新增更多職業技能，另外也增加自動戰鬥、戰鬥快轉、跳躍對話、中斷戰鬥並記錄等等符合現代玩家需求的設計。

▲新角色貝蒂，左為漆原智志版，右為凪良版。

而喜歡傳統的老玩家們也不用擔心，《夢幻模擬戰 I＆II 重製版》的初回特典將是「經典模式」，開啟經典模式後，人物插畫將是早期漆原智志的版本，同時音樂、系統也會是未修改前的版本，讓玩家可以重溫當年的回憶。