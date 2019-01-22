漫畫家林青慧古風造型現身簽名會　大聊《花開千年》創作歷程

記者樓菀玲／台北報導



尖端出版在台北動漫節舉辦人氣作家林青慧(小影)老師的《花開千年》簽名會，現場來了許多追隨多年的粉絲朋友，對老師的熱愛，場面十分熱鬧。

《花開千年》故事由「曼珠沙華」俗稱「彼岸花」的傳說做為雛形，故事描寫一段有關前世今生愛情虐戀的故事，被詛咒生生世世在人間相遇相愛卻不能相守兩人，再次在世間相遇究竟此次能不能突破命運的束縛呢。

動漫節會場首賣《花開千年》第六集單行本，隱約知曉前世的允兒和玉隱，正當決定勇敢相愛兩人，竟遇到了意想不到的難關，舒兒的背叛、少淮的執著究竟會為命運多舛的兩人帶來什麼樣的影響，本段故事中將前世篇故事精彩濃縮且完整地表達。





目前故事中最讓人揪心的部分，莫過於允兒因身世無法與玉隱相愛而糾結的段落，讓人隨著故事起伏跟著揪心不已。允兒面對妹妹的質疑猜忌與青梅竹馬少淮的不諒解，又擔心兩人會對玉隱有所傷害，加上允兒撒脫愛逞強的個性，讓人跟玉隱一樣想照顧保護她。而玉隱與允兒彼此想守護對方的心，也因為種種經歷越來越強烈緊密了，印記不斷地加深又是代表著什麼的意義。



在活動現場分享中，林青慧提到自己從《花開千年》第一集的故事到目前，最有感觸的段落是玉蒔在忘川決心放棄與陌襲的緣份喝下孟婆湯的時刻，無論經過多少次輪迴，註定無法善終的兩人，只能被迫接受現實讓人心痛。

林青慧提到這就是故事當中兩人的宿命，渴望突破又無能為力，在描繪到此橋段時深深的觸動自己的心境。被問到男女主角能否突破命的詛咒，林青慧表示「其實這個作品，原本就不是以一個很樂觀的前提去創作的，故事目前也尚有許多伏筆未解答，之後會漸漸明朗化，至於兩人的結局就要請大家一起守護到最後了。」





《花開千年》講的是前世今生輪迴的劇情，無論經過多少次輪迴，相遇相愛卻注定無法善終的結局，令玉蒔決心放棄和陌襲的緣分；但陌襲卻為了不忘記所愛留待忘川，守在三生石旁看著她走過一遍又一遍，執著地將她的氣息銘刻於心…轉瞬千年即過───看著又結束一段人生的玉蒔，陌襲決心要投身輪迴再次挑戰宿命!! 不料陌襲化為作惡多端的貴族「白爺」，而玉蒔化為與白爺有弒親之仇的沒落千金「允兒」，周旋在今世的苦痛與千年的愛戀裡，兩人必須攜手邁進。第六集單行本，故事來到允兒和玉隱被殺手所傷陷入昏迷，在夢中緩緩知曉潛藏在記憶深處的前世，兩人的感情更加穩固甜蜜的同時，周圍潛藏的危機即將爆發。



林青慧老師出道已二十年，為台灣公認國民漫畫天后，畫風可愛清新，故事深刻動人，尤其以古裝作品受到讀者絕妙好評。曾代表台灣出國參加法國香貝里展，漫畫著作超過10部以上，並推出繪本與漫畫教學書籍，不僅在台灣擁有廣大的支持讀者，其多部漫畫作品、繪本、塔羅牌等等更授權到德國、法國、韓國、中國等海外多國。最新作品「花開千年」，其揪心虐戀的情節、刻畫精緻的古代風情，深受讀者喜愛。