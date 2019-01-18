《跑跑卡丁車》出英雄啦！索爾駕「雷神之鎚X」登場

記者周之鼎／台北報導

遊戲橘子旗下休閒競速遊戲《跑跑卡丁車》於今(1/18)日開放全新主題「神域世界」，一開始的故事以西方神話為背景，不但推出「索爾」與「洛基」等神話角色，還推出全新車款「雷神之鎚X」，官方也同步釋出二張全新賽道地圖，要帶領玩家們進入史詩般的神話世界，在奔馳中遊覽神之領域！為歡慶「神域世界」改版上線，官方也推出一系列主題特別任務與好康活動，完成指定任務者即有機會獲得傳說級車款等豐富獎勵。

《跑跑卡丁車》繼去年七月推出充滿武俠氛圍的刀劍主題造成玩家極大回響，此次又推出「神域世界」主題，甚至更特別打造電影等級般的宣傳影片，而從東方題材跨足至西方神話故事，《跑跑卡丁車》一直不斷超越自我，希望能不斷帶給玩家們更新鮮的遊戲體驗。「神域世界」首波故事背景設定為西方神話，許多人喜愛的英雄「索爾」與「洛基」也成為遊戲中的新角色，故事開端為惡作劇之神洛基為了爭奪賽車聯賽G1(GOD1聯賽)冠軍而將索爾變成女生並傳送到《跑跑卡丁車》世界的米德加爾特(繁榮山丘)，女索爾在跑跑卡丁車世界中結識了藍寶與睏寶等朋友，並帶著這群朋友找尋弄丟的雷神之鎚，重返阿斯嘉特的故事就此展開。此次遊戲中新角色除了「索爾」與「洛基」外，還多了「女索爾」與「女洛基」，每個角色有各自不同的特色屬性。

除了新角色外，索爾的專屬武器雷神之鎚也化身為全新車款「雷神之鎚X」進入遊戲中，以神鎚型態登場，承襲X代車款一貫的流線外型，金屬大面積包覆十分帥氣，而其搭載起步推進器強化版，讓起跑更有力，加上2段式加速功能，彷彿自帶能衝上天際的神力，相信必能成為喜愛極速競飆的玩家們最新熱門之選，全新車款將可透過「神域索爾產包」取得，產包內容超豐富，包含「雷神之鎚X(永久)」、「索爾(永久)」以及索爾專屬道具「雷神之鎚手杖(永久)」和「雷神之鎚氣球(100個)等道具！官方也同步釋出二張全新地圖，分別為「神域 不滅的火焰」、「神域 奧汀神殿」，玩家將可在諸神國度中感受神之領域的馳騁體驗。

為歡慶全新「神域世界」改版，同步舉辦一系列特別任務與活動，祭出眾多獎勵鼓勵玩家們一同參與拿獎勵，即日起至1月24日21:00，參加「累積上線活動」與「神域SHOWTIME」可獲得「神域禮物箱」，神域禮物箱中有眾多豐富的稀有獎勵，包含傳說級車款黃金暴刃9、黃金遊俠9、夜爵9、寵物與角色，玩家將有機會抽中永久基本角色藍寶、痞子妹，以往只能在新創帳號時選擇一種基本角色，此次官方破天荒祭出一次擁有的難得機會！即日起至1月25日09:59止，玩家完成「[任務]領取神的禮物吧!」兩階段即可獲得「雷神之鎚氣球」8個以及「神域禮物箱」1個；而至2月1日09:59止，完成「[任務]尋找神的證明!」，於神域主題賽道累積距離888.8km即可獲得專屬獎勵「神域主題徽章」。

此外，即日起至1月31日23:59止，於《跑跑卡丁車》粉絲專頁指定貼文留言可獲得「神祕轉蛋2個」，此外，粉絲專頁指定貼文留言或是訂閱官方YOUTUBE頻道並留言，將再各抽50位玩家送出「神域索爾產包」、「江湖傳說寶箱」以及「金色加工廠廠寶箱」各1個，將有機會獲得夜爵9、黃金遊俠9、黃金暴刃9等傳說級車款獎勵。

