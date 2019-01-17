閃電霹靂車在三創　1:1阿斯拉1/25快閃展出三天

記者樓菀玲／台北報導

三創生活園區引進閃電霹靂車風見隼人主角的座駕「超級阿斯拉01」於三創展出，排隊搶購限量商品與參觀人潮蜂擁而至，帶動當月人流成長近40%。

如今， 去年於香港LCX x 高智能方程式 HK GP 2018展中展出之實車模型現在正式來台，於1月25日至27日獨家於三創3F Syntrend Space現身，展出【MEGAHOBBY EXPO 2019 TAIWAN】特展，這次帶來閃電霹靂車系列中最初也是最令人印象深刻的「阿斯拉G.S.X」與後期唯一能與主人公風見匹敵的布里德加賀所駕駛的「凰呀OGRE AN-21」。

無論哪一台都是粉絲心目中的夢幻車種，如今即將於三創與各位見面!該展覽當然不能錯過會場限定1:1實車比例縮小的阿斯拉G.S.X 與凰呀OGRE AN-21賽車模型限量販售，售完為止，還有各式只有在會場才買得到的閃電霹靂車周邊。

為迎合1:1阿斯拉G.S.X實車模型來到台灣三創會場，MEGAHOUSE原廠特別準備了印有台灣二字與台灣地圖包裝的阿斯拉G.S.X賽車模型要讓大家珍藏，絕對是本次活動必買紀念商品之一。本次除了令人熱血沸騰的阿斯拉系列車展出外，還有Variable Action Hi-SPEC 魔動王超級魔動火王可動模型、海賊王、七龍珠、精靈寶可夢等各式MEGAHOUSE旗下的模型公仔展示。