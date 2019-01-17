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AKB48、少女歌劇領軍！動漫節日本館豪華內容等粉絲

▲AKB48 Team 8。

記者周之鼎／台北報導

近年的動漫節和漫博中，「ICHIBAN JAPAN 日本館」將繼續為帶給台灣粉絲最新的日本動漫文化觀演體驗，年年邀請鮮少甚至未曾來台的超萌偶像和熱門歌手、聲優進行演出，今年也將讓進場觀展的朋友能搶先看到他們的精彩表演。

本次最大咖的莫過於AKB48旗下子團「AKB48 Team 8」將與台灣觀眾首度相見，Team 8 成員是由日本全國 47 個都道府縣各選出一名代表，並以「親自去見你」的偶像為主軸，密集進行全國各地演出。本次「AKB48 Team 8」走出日本，空降來台，讓台灣的粉絲也能與她們「親自」相見。《 少女☆歌劇Revue Starlight》則是於 17 年 9 月推出音樂劇、去年 7 月在日本進行動畫播映的人氣企畫作品。人氣動漫作品《少女☆歌劇 Revue Starlight》聲優相羽あいな（飾 西條クロディーヌ）、岩田陽葵（飾 露崎まひる）將於1月20日下午登台舉辦台灣Talk Show。

此外還有再次登場的「9nine」、「CROWN POP」、「東京flavor」、「Task Have Fun」、「TAKEYAMA 3.5」、「彩虹征服組」、「Mirai Skirt」將帶給台灣粉絲更嫻熟更有爆發力的舞台能量。而過去舞台最熱門的焦點人物─「西村ひよこちゃん」DJ 這次也不會缺席。而融合視覺、聽覺雙重震撼的日本最新概念系樂團「妖之鬼狐」，將領先日本在台灣率先進行出道首演。此外孕育不少日本音樂人的名門大學 「洗足學園音樂大學」將由 日本知名動畫曲女王堀江美都子將率領洗足學園音樂大學學子登上日本館舞台，帶來驚喜的動漫組曲演出。

除了舞台演出外，在攤位上也值得動漫迷們注意，在台灣也相當火紅《偶像大師》也將在日本館設攤，偶像大師官網也已經列出本次將在台灣販賣的周邊商品。許多女性喜愛的《TSUKIPRO》也將來日本館設官方商店攤位。 PREMICO 則帶來許多日本手工動漫商品，像是《名偵探柯南》以及《刀劍亂舞》等。在本次來台演出的陣容中，妖之鬼狐、以及其他偶像的特典區也會在日本館設攤。另外上述的「 洗足學園音樂大學」也將在本次的日本館設攤，來讓造訪的動漫迷們瞭解該校的課程資料。而東京電視台也派出為推廣日本觀光而誕生的吉祥物「忍者熊」，忍者熊曾在國際劍玉大賽和世界各地的劍玉好手同場競技，這次也將來台灣挑戰台灣的劍玉好手們。

關鍵字：動漫節日本館AKB48少女歌劇

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