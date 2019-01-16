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技嘉 AORUS鷹神降臨台北電玩展 同步公開首款電競螢幕

記者周之鼎／台北報導

2019台北國際電玩展即將於1月25日至1月28日在世貿一、三館登場，近年來致力於推廣電競產業的技嘉科技，將將帶領全系列頂級電競產品進駐，Z390 AORUS電競主機板及AORUS RTX 20系列顯示卡組裝而成的AORUS電競主機，搭配技嘉推出的首款AORUS電競螢幕。

技嘉AORUS於2019 TGS台北國際電玩展展期進行《絕地求生》、《鐵拳7》、《英雄聯盟》三款遊戲的王者挑戰賽，將邀請各遊戲中的強者擔任關主：AORUS OPEN《絕地求生》台灣區冠軍–SJ、知名格鬥遊戲職業選手–GamerBee及英雄聯盟超級路人王–西門夜說，於技嘉AORUS攤位現場接受大家的挑戰。此外，玩家可以透過AORUS電競主機體驗時下最熱門的四款遊戲：《絕地求生》、《戰地風雲5》、《魔物獵人》、《英雄聯盟》，玩家只要完成四款遊戲的指定闖關任務後，即可兌換每日限量的AORUS補給包。

全新的AORUS AD27QD電競螢幕，集結多種聚集眾多獨家特色以及專利技術於一身的，為全平面27吋無邊框設計，提供QHD 2560x1440 2K解析度、144Hz更新頻率以及極速1ms (MPRT)反應時間的IPS面板搭配，除了可以提供178度超廣角的可視範圍外，另搭配上10bits超細膩色彩及95% DCI-P3超廣色域顯示，並且通過VESA certified DisplayHDR 400標準的高動態範圍顯示技術，並搭載AMD Radeon FreeSync技術。官方建議售價新台幣19,900元。

台北國際電玩展期，每天下午13:00-13:30將會邀請知名實況主擔任技嘉AORUS一日快閃店長，於技嘉AORUS攤位銷售區，親自為玩家服務，電玩展首日，將於現場開賣結合 AORUS 品牌高階功能與大面積RGB水冷頭的Z390 AORUS XTREME WATERFORCE主機板，現場購買加送一個SSD M.2 512G；全新推出的ORUS戰術型電競螢幕，展期間購買即送AORUS機器人模型一座，購買RTX 2060系列顯示卡，加送顯卡支撐架一個，電玩展期間技嘉AORUS攤位也販售多款AORUS電競週邊，AORUS信仰配件則享有現場優惠價格。


 

關鍵字：技嘉螢幕AORUS

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