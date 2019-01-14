末世手遊《明日之後》上架雙平台　體驗人性展開求生之路

記者樓菀玲／台北報導

末日生存手遊《明日之後》已於今（14）日在Android及iOS雙平台正式上線，在遊戲中玩家們將成為末日世界中少數的倖存者，面對著文明不復存在的惡劣環境，以及被感染者不斷的襲擊威脅下，該如何讓自己生存下去。

遊戲以獨特生存遊戲玩法，再加上打造出宛如真正末日世界環境的《明日之後》，在大陸地區一推出之後，馬上掀起手遊玩家們的極度關注，參與遊戲事前登錄的人數高達1500萬人之多。畢竟能在手機上完整呈現出生存遊戲內涵的作品，幾乎少之又少，再加上其融合多人連線的全新玩法，可說是開創了生存類手遊的新紀元。遊戲正式在大陸公測第一個月，更是創造了4000萬人下載的佳績。

緊接著在香港地區推出第一波的繁體中文版，其受歡迎的程度也不惶多讓，在上市首日就拿到iOS熱門免費排行的第一名，引起玩家們的熱烈討論。現在，這波末世生存熱潮，也即將隨著遊戲在台灣雙平台的正式推出，即將吹向台灣地區。遊戲在事前登錄階段，就已經有超過30萬的倖存者準備搶先進入末世中了，相信目前遊戲正式開放之後，更會有大批的倖存者們湧入遊戲中。

為了營造更為真實的末日世界，研發團隊在整體遊戲構設上加入了各種擬真玩法。其中，最特別的是多人同時在線的設定。不少末日影視大作中也有提及，在解決基礎生存問題後，真正的危險往往來自人類本身。在艱難的末世，遇到受傷的人，應該施以救援還是殺害掠奪？《明日之後》不僅還原末日世界的艱巨生活，也體現出真實人性。

在遊戲中還充滿了各種意想不到細節玩法，家中的電視機不僅真的能播放，而且玩家可以通過指定的NPC投放廣告。除了電視機以外，一些其他常見的道具也具有實際操作功能，並不單單是一種擺設，例如倖存者們圍在一起坐在沙發上，商討下一步求生方案。