喜劇演員傑克布萊克也要當遊戲實況YouTuber　誓言超越PewDiePie

▲好萊塢喜劇演員傑克布萊克開了新YouTube頻道「Jablinski Games」。(圖/截自YouTube)

科技中心/綜合報導

Markiplier和PewDiePie請注意!傑克布萊克(Jack Black)將分蝕YouTube的遊戲受眾了。上周好萊塢喜劇演員傑克布萊克在YouTube開了一個新頻道,名為「Jablinski Games」,將展示遊戲、生活及美食相關內容。

Jablinski Games目前僅有一支28秒的影片,影片中傑克布萊克誓言將超越兩大YouTube遊戲實況紅人Ninja及PewDiePie,並模仿「But can you do this?」將椅背躺直。影片上線一周已有288萬次觀看數,並有超過26萬個「讚」,且該評道目前為止已有89萬訂閱數。

雖然影片的焦點是傑克布萊克,但影片描述中寫到,該影片拍攝、剪輯都是由傑克布萊克的兒子製作,並於評論欄中寫道:「我只是想澄清這支影片背後完全沒有任何製作團隊,全都是我兒子。」並強調他只是被兒子「綁架」過來拍這頻道的影片,掌鏡者也是兒子負責。

對好萊塢明星開啟YouTube頻道一事,許多粉絲也感到興奮。有網友在留言指出「我竟然活在傑克布萊克擁有YouTube頻道的社會」、「好榮幸這件事開始時我就在這裡了」。

目前該頻道僅有一支名為「Hello, Jack Black Here.」的影片,而影片最後指出,將於每周五更新,屆時我們也會知道這頻道究竟會展示怎樣的內容了。