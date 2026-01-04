ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

直擊／寶可夢初階100牌組限定戰！6tan「討教」國小訓練家超溫馨

記者蘇晟彥／台北報導

寶可夢集換式卡牌遊戲 4日在台北三創園區號召100位訓練家舉辦「初階牌組100 對戰收藏限定戰」。訓練家要在入場時隨機抽取一副牌組，與四名不同的訓練家對戰，現場網羅的新手訓練家、上位玩家以及對寶可夢充滿熱愛的訓練家，替即將上市的「初階牌組100」預熱，牌組將於16日正式上市。

>>初階牌組100對戰收藏官網點此<<

▼6tan向對面的訓練家求救，場面格外溫馨。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可夢初階牌組,初階牌組100,HOWHOW,6TAN 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可夢初階牌組,初階牌組100,HOWHOW,6TAN 。（圖／記者蘇晟彥攝）

初階牌組100（全名：寶可夢集換式卡牌遊戲　超級進化初階牌組100對戰收藏）是為新手訓練家所準備的牌組，從001-100編號，將有包含至少兩張ex等級以上的60張卡牌，新手訓練家拿到後就可以立即開戰，從不斷戰鬥中精進自己的寶可夢之道，找出自己最喜歡的風格。

本次活動邀請到HowHow、劉沛、6tan、鵝肉麵等KOL及許多從未接觸過或著是已經成為上位玩家的訓練家到場同樂，在入場前直接從牆面上隨機抽取一副牌組，在隨機的抽選下與4位不同的訓練家對戰，獲得最高分的訓練家將可以優先選取勝利獎品。

▲▼ 寶可夢初階牌組,初階牌組100,HOWHOW,6TAN 。（圖／記者蘇晟彥攝）

對此，接觸寶可夢卡牌時間不長的鵝肉麵也來參加比賽，他表示這是第一次參加寶可夢集換式卡牌的線下活動，自己曾做過跟「寶可夢」緣分的影片，這次抽到的是故勒頓ex、密勒頓ex牌組，在上場前緊急向對面的訓練家求救；而6tan面對陌生的牌組，也大膽的向對面的國小訓練家詢問特性、遊戲規則，場面格外溫馨。

初階牌組100將在16日正式上市，對於想要加入到寶可夢集換式卡牌大家庭的訓練家來說，絕對是入坑的最好時機，不但牌組已經完整架構好，官方在官網也同步釋出各種牌阻攻略，只要拿到牌組，就可以到上面看看該如何出招。

▲▼ 寶可夢初階牌組,初階牌組100,HOWHOW,6TAN 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可夢初階牌組,初階牌組100,鵝肉麵 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 寶可夢初階牌組,初階牌組100,HOWHOW,6TAN 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：寶可夢

