《中華一番》小當家竟遇死亡命運…作者崩潰求助AI　網笑給解法

記者楊智仁／綜合報導

陪伴無數台灣七、八年級生成長的經典動漫《中華一番！》，在迎來連載 30 周年之際，劇情卻拋出震撼彈。續作《中華一番！極》中，主角劉昴星（小當家）竟在一場賭上性命的料理對決中落敗，依照比賽規則走向「死亡」結局，不只讀者錯愕，連作者小川悅司本人都直呼始料未及。

▲▼小當家。（圖／木棉花提供）

《中華一番！》自 1995 年開始連載，雖然號稱美食動畫，但故事誇張手法、浮誇表情來凸顯食物美味，與黑暗料理界對抗過程，更出現類似王道漫畫般必殺技、用菜刀互鬥場景，令粉絲們笑稱根本少年漫畫，其中文配音版本更讓台灣粉絲們印象深刻，如同迷因的台詞創造出許多活躍梗圖，像是「所以我說那個醬汁呢」、「連心愛的人都救不了，還算什麼廚師」至今都令粉絲們津津樂道。

2017 年推出的續作《中華一番！極》則走向更沉重的世界觀，劇情張力明顯升級，而在《中華一番！極》第182話中，小當家迎來一場以生命作為代價的料理對決，最終不敵對手落敗，劇情隨即暗示主角將承擔敗北後果陷入生死危機。這樣的超展開讓不少粉絲直呼「不敢相信」。

更令人意外的是，作者小川悅司也在 2025 年跨年夜於社群平台X發文坦言，自己在回顧 30 年連載歷程時，才驚覺竟然把主角畫到「死亡線上」，直呼：「誰會想到在 30 周年的這一年，主角會遇到這種結局？」他也透露，因為後續劇情難以推進，一度卡關到向 AI 請教發展方向，但最終仍找不到滿意的解法，只能另尋出路。

貼文曝光後，網路上不但沒有瀰漫悲情氣氛，反而掀起一波「幫作者想劇情」的玩梗潮，網友紛紛留言笑稱：「《七龍珠》主角也死過，照樣復活」、「直接開地府料理大賽篇，打贏閻羅王就好」、「轉生異世界也很合理！」

關鍵字：小當家

