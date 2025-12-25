15年前的Wii還在算帳！任天堂告贏手把侵權案...廠商判賠2億

記者楊智仁／綜合報導

歷時長達 15 年的專利訴訟終於塵埃落定，任天堂近日在德國法院正式贏得與遊戲周邊廠商 Nacon（前身為 BigBen Interactive）之間的 Wii 遙控器專利侵權官司，獲判賠償金額連同利息合計接近 700 萬歐元。

▼任天堂告贏Wii手把侵權案。（圖／翻攝自任天堂）

本案最早可追溯至 2010 年，任天堂於德國對 BigBen Interactive 提出訴訟，指控其推出的第三方 Wii 遙控器侵犯任天堂相關專利，該專利涵蓋具備 Wii 遙控器代表性的人體工學外型設計，以及包含攝影鏡頭、感測技術等。2011 年，德國地方法院裁定 BigBen 確實構成侵權，該判決隨後在 2017 年獲高等地方法院再次確認，訴訟期間 Nacon 曾多次挑戰專利有效性，但歐洲專利局與德國聯邦專利法院均裁定該專利受到完整保護。

此外，歐洲聯盟法院與德國聯邦最高法院亦分別於 2017 年與 2018 年支持任天堂立場，駁回 Nacon 上訴主張，然而案件仍持續延宕，直到近日地方法院最終裁定 Nacon 需賠償任天堂超過 400 萬歐元的損害賠償金，加上多年累積利息總金額接近 700 萬歐元 ( 約 2.5 億台幣 )。

任天堂德國法律顧問指出，Nacon 在訴訟過程中多次採取拖延策略，例如拒絕法院指派的專家鑑定，導致利息不斷累積，「這些延誤行為最終讓其付出高昂代價，光是利息就占了總賠償金額的相當比例。」不過，這場法律戰尚未完全畫下句點。Nacon 已再度向卡爾斯魯爾高等地方法院提出上訴，後續發展仍有待觀察。