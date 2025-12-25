ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

15年前的Wii還在算帳！任天堂告贏手把侵權案...廠商判賠2億

記者楊智仁／綜合報導

歷時長達 15 年的專利訴訟終於塵埃落定，任天堂近日在德國法院正式贏得與遊戲周邊廠商 Nacon（前身為 BigBen Interactive）之間的 Wii 遙控器專利侵權官司，獲判賠償金額連同利息合計接近 700 萬歐元。

▼任天堂告贏Wii手把侵權案。（圖／翻攝自任天堂）▲▼Wii。（圖／翻攝自任天堂）

本案最早可追溯至 2010 年，任天堂於德國對 BigBen Interactive 提出訴訟，指控其推出的第三方 Wii 遙控器侵犯任天堂相關專利，該專利涵蓋具備 Wii 遙控器代表性的人體工學外型設計，以及包含攝影鏡頭、感測技術等。2011 年，德國地方法院裁定 BigBen 確實構成侵權，該判決隨後在 2017 年獲高等地方法院再次確認，訴訟期間 Nacon 曾多次挑戰專利有效性，但歐洲專利局與德國聯邦專利法院均裁定該專利受到完整保護。

此外，歐洲聯盟法院與德國聯邦最高法院亦分別於 2017 年與 2018 年支持任天堂立場，駁回 Nacon 上訴主張，然而案件仍持續延宕，直到近日地方法院最終裁定 Nacon 需賠償任天堂超過 400 萬歐元的損害賠償金，加上多年累積利息總金額接近 700 萬歐元 ( 約 2.5 億台幣 )。

任天堂德國法律顧問指出，Nacon 在訴訟過程中多次採取拖延策略，例如拒絕法院指派的專家鑑定，導致利息不斷累積，「這些延誤行為最終讓其付出高昂代價，光是利息就占了總賠償金額的相當比例。」不過，這場法律戰尚未完全畫下句點。Nacon 已再度向卡爾斯魯爾高等地方法院提出上訴，後續發展仍有待觀察。

關鍵字：任天堂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【裁定不羈押】34歲男嗆「教訓社會」士院：媽媽帶回家看管

推薦閱讀

專訪/金融集團跨足電競！中信CFO領隊曝「資源限制並存」真實挑戰

15年前的Wii還在算帳！任天堂告贏手把侵權案...廠商判賠2億

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化　稚嫩男成老態叔網憂：再見前兆

吃壽司換Switch 2？12歲童速清盤爸秒刷卡　媽傻眼：你們演我

《GTA 6》不會賣那麼貴？前總監估「一般3A定價」：用其他方式賺

童年《Keroro軍曹》新動畫明年播！聲優全更換...官方喊從零開始

高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

中國同人展突禁日動漫IP網傻眼　創作者無助：準備5個月全泡湯

78歲電玩奶奶離世...曾玩《Minecraft》爆紅　孫證實：在愛中離開

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

壽司換Switch 2？12歲童清盤爸秒刷卡

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

任天堂告贏Wii手把侵權案

高雄變鋼彈基地！世界巡迴展直擊

《火影忍者》超大樂園法國登場

前總監曝《GTA 6》不會賣那麼貴

《烏龍派出所》將推全新動畫

10歲兒「測耐用度」折斷整箱SSD

中國同人展突禁日動漫IP...創作者無助

網紅電玩奶奶離世...享受78歲

最新新聞

中信集團跨足電競、領隊曝挑戰

任天堂告贏Wii手把侵權案

《惡靈古堡9》官方曬里昂大變化

壽司換Switch 2？12歲童清盤爸秒刷卡

前總監曝《GTA 6》不會賣那麼貴

《Keroro軍曹》新作動畫明年播

高市早苗邀大咖創作者對談

中國同人展突禁日動漫IP...創作者無助

網紅電玩奶奶離世...享受78歲

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366