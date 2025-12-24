ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA 6》不會賣那麼貴？前總監估「一般3A定價」：用其他方式賺

記者楊智仁／綜合報導

儘管《俠盜獵車手 6》( GTA 6 )被外界普遍認為將成為史上開發成本最高的遊戲，但前 Rockstar North 技術總監Obbe Vermeij 近日受訪時直言，玩家不必擔心遊戲定價飆升至 100 美元，強調 Rockstar 極可能維持「一般 3A 定價」再透過後續線上服務回收成本。

▲▼GTA。（圖／翻攝自推特）

Vermeij 接受外媒訪問時表示，Rockstar 從未暗示《GTA 6》會採用超高售價，針對部分分析師預測遊戲價格可能落在 80 至 100 美元，甚至帶動 3A 遊戲全面漲價的說法，他明確否認這種可能性，並指出 Rockstar 更傾向於「先用合理價格吸引最大玩家群，再從後端變現」。

《GTA 5》至今仍是史上最賺錢的娛樂產品之一，銷量僅次於《Minecraft》，其中《GTA Online》長期營運功不可沒，Vermeij 認為，《GTA 6》也將採取相同策略，透過線上模式、訂閱制、DLC 等方式，持續創造收益，而非一次性從售價中回收龐大成本。

他同時坦言，《GTA 6》極可能成為史上開發費用最高的遊戲，過去傳聞指出其製作預算可能高達 20 億美元，加上多次延期成本勢必進一步上升，不過他指出，以《GTA》系列的全球人氣而言，維持約 70 美元的價格更有助於吸引龐大玩家基數，為後續營收鋪路。

關鍵字：GTA 6

黃晸珉一個眼神...李光洙直接閉嘴XD

