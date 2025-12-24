高市早苗邀J-POP大咖對談　超知名主唱現身網笑：可組樂團了

記者楊智仁／綜合報導

日本首相高市早苗於 12 月 22 日在首相官邸舉行「內容產業意見交流會」，邀請多位來自音樂、藝術與影視領域的重量級人物出席。其中，重金屬搖滾樂團「聖飢魔Ⅱ」主唱小暮閣下（デーモン閣下）的現身，成為全場最受矚目的焦點。

▼高市早苗邀大咖創作者對談。（圖／翻攝自推特）

日本政府先前公布一項史上最大規模的文化產業戰略，計畫在 2033 年前將日本動漫與遊戲音樂等娛樂產業海外市場擴大至 20 兆日圓，目標是讓流行文化成為帶動國家經濟的新核心力量。而本次的交流會與會者包括音樂製作人小室哲哉、歌手菅生健人、歌手兼饒舌歌手 Awich、當代藝術家村上隆、電影導演押井守、小暮閣下。

官邸公開集合照後，社群平台上湧現大量留言，包括「官邸裡出現…惡魔 ( 小暮閣下 )？」、「這個場合的排序是不是閣下＞首相＞其他人」、「這張圖不說我還以為是 AI 生成」、「存在感太強烈了」、「感覺可以組樂團了 ( 高市早苗有玩過樂團 )」。對談中首相也再次重申政府將活用超過550億日圓的追加預算，積極支援日本藝術家拓展海外市場。