78歲電玩奶奶離世...曾玩《Minecraft》爆紅　孫證實：在愛中離開

記者楊智仁／綜合報導

TikTok 擁有超過 240 萬名追蹤者、被粉絲暱稱為「Epic Gamer Grandma」的高齡電玩奶奶，於 12 月 21 日安詳辭世，享壽 78 歲，消息由其孫子 Culsans 日前透過 Instagram 對外證實，並透露阿嬤是在女兒 Pauline 陪伴、牽著手的情況下平靜離開。

▼Epic Gamer Grandma 離世。（圖／翻攝自Epic Gamer Grandma IG）▲▼Epic。（圖／翻攝自IG）

Culsans 在聲明中寫道，「她離開這個世界的方式，就如同她活著時一樣，被滿滿的愛包圍。」他坦言，這位最堅強的女性逐漸失去言語能力，卻來不及說出心中所有的話內心充滿不捨，「我們心碎了，但同時也無比驕傲。」Culsans 表示，對她在晚年親身證明「人生不會因年齡而結束，只是換了一種形式」深感敬佩。

事實上，兩個月前 Culsans 就曾對外說明阿嬤停更的原因，10 月時他透露，阿嬤的慢性阻塞性肺病（COPD）病情急遽惡化，家人緊急叫救護車送醫；數日後又更新她不幸中風，並接受密集治療的消息。

Epic Gamer Grandma 除了在 TikTok 擁有超高人氣外，在 Instagram 也累積約 85.8 萬追蹤者、YouTube 頻道則有超過 11 萬訂閱，她過去曾分享遊玩《Minecraft》、《恐鬼症》等遊戲的影片，親切幽默的風格深受全球粉絲喜愛。Culsans 回憶，阿嬤在成為創作者之前，是一位被鄰里喜愛的母親、祖母與朋友，直到後來，她意外成為「蘇格蘭最具代表性的高齡創作者」，卻始終保有生活中的溫柔與幽默。

他也強調，奶奶用自身行動向世人證明，網路與電玩世界並非年輕人的專利，「即使年過七十，依然能找到新的社群、友情與表達自我的方式。」她讓無數粉絲重新看見長者的存在與價值，留下深遠影響。

▲▼Epic。（圖／翻攝自IG）

