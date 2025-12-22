ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魚乾妹》藏洋蔥…小埋原型親妹連載中病逝　作者一度畫不下去

記者楊智仁／綜合報導

日本人氣漫畫《我家有個魚乾妹》作者 三角頭 近日透過個人 YouTube 頻道，首度公開一段塵封多年的創作秘辛，坦言作品主角「小埋」的靈感來源，正是自己現實中的親妹妹，然而妹妹已於多年前離世，消息曝光後讓粉絲感到驚訝與不捨。

▼《我家有個魚乾妹》創作藏洋蔥。（圖／翻攝自推特） ▲▼我家有個魚乾妹。（圖／翻攝自推特）

作者表示，小埋在作品中呈現的「外表完美、在家頹廢」強烈反差，其實完全取材自妹妹的日常模樣。她在外人眼中氣質出眾、多才多藝，回到家中則會毫無保留地放鬆，展現撒嬌、貪玩又自在的一面，這些看似平凡的生活片段，加上兄妹倆童年時一起畫漫畫的回憶，最終成為塑造小埋角色的重要基礎。

然而，在《我家有個魚乾妹》人氣急速攀升、第一季動畫於 2015 年播出前後，作者的妹妹被診斷出罹患嚴重且無法治癒的疾病，儘管起初仍抱持康復希望，但病情持續惡化最終仍不幸離世。這場打擊也讓三角頭坦言，繼續創作一部以妹妹為原型、風格輕快的搞笑漫畫，對他而言變得格外沉重，甚至一度畫不出小埋因此休刊了一段時間。

影片中，作者也揭露一段藏在漫畫中的低調致敬，單行本第 11 集作者介紹頁中出現的照片，其實正是妹妹本人，他選擇以不張揚、不影響作品基調的方式，將妹妹悄悄留在作品之中作為最後陪伴。三角頭解釋，長年未公開這段真相，是不希望改變讀者對《我家有個魚乾妹》作為療癒系喜劇作品的看法，如今選擇坦白是希望以誠實回應粉絲，也讓真正賦予小埋靈魂的人能被記住。

