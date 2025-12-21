《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

記者楊智仁／綜合報導

《青春之箱》是三浦糀創作少年漫畫，於 2021 年起在《週刊少年Jump》連載，青春校園氣息、精緻畫風、深刻的人物與感情塑造擁有大批粉絲。日前 Jump Festa 2026 第二天舞台上，官方確定動畫第二季會在 2026 年秋季放送的消息。

▼《青春之箱》第二季 2026 年秋季放送。（圖／翻攝自@aonohako_PR推特）

《青春之箱》動畫第一季於去年秋天推出，絕美畫面與聲音呈現為動畫打下雄厚基礎，美麗溫柔的千夏學姊、可愛活潑的小雛，直率正向的大喜，圍繞著三人細膩的情感波動，彷彿讓人回到高中重新感受青春校園生活。《青春之箱》原本就是 《週刊少年Jump》主推戀愛作品，伴隨著動畫化銷量目前來到 940 萬冊，今日 Jump Festa 2026 第二天舞台上，官方確認第二季會在 2026 年秋天放送消息，並釋出重要雪地場景視覺圖，逐漸走到一起的腳印，象徵著動畫將迎來另一個高潮。

作為《週刊少年Jump》連載最久的戀愛番之一，舞台活動上官方公開三浦糀老師所寫的一封信，「連載即將迎來第 5 年，距離完結也已經不遠了 ( 大概 )，我能做的事情就是對每一次刊載的內容負起責任，並真誠地面對每一周，在此立誓，直到完結為止都不會忘記這份心意來持續創作，若今後也能繼續支持與閱讀《青春之箱》我會感到非常開心。」