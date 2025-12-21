《我的英雄學院》431話動畫化！雄英畢業8年...再往後的人生

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院 FINAL SEASON》本月播出最終第 11 集 / 全系列第 170 話，為長達 9 年 8 個月的歷史劃下完美句點。不過隨著 Jump Festa 舉行，我英仍有許多企劃在等待著大家，日前官方宣布將推出全新的特別篇動畫。

▼《我的英雄學院》將推出 170+1。（圖／翻攝自推特）

《週刊少年Jump》連載長達十年的《我的英雄學院》，全球漫畫累計發行量突破 1 億冊，動畫自 2016 年放送不知不覺到第 8 季「FINAL SEASON」，每集爆炸戰鬥特效、強大敵人所帶來絕望感、英雄之間的羈絆，各種元素層層堆疊讓動畫評分持續創下新高，最終決戰第 8 集甚至創下前所未有的 9.9 高分，整季在 IMDb 上更繳出 11 集全部破 9 分的封神評價。

日前官方宣布，收錄在漫畫最終第 42 集中的第 431 話〈More〉確定動畫化，預定 2026 年日本黃金周以特別篇形式播出，故事描述最終決戰之後，不知不覺自雄英高中畢業超過 8 年，持續在幫助他人的職業英雄 1 年A 班們，他們「再往後的人生又是如何」。