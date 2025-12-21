ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《ARC Raiders》玩家憂更新「戰利清空」　突發策略暴賺300萬

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》上市後憑藉著獨特吸引玩法直接爆紅，近期遊戲銷量更是成為全球Steam暢銷排行榜之冠。然而隨著遊戲大型遠征計畫更新將會重置進度，就有玩家擔心戰利品不夠，無法轉換技能點數，於是突發奇想竟找出一套「快速致富」攻略，在短短一天之內竟爆賺300萬金幣。

▼《ARC Raiders》玩家突發暴富策略。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

▲▼《ARC Raiders》玩家突發暴富策略。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

事情其實是，隨著《Arc Raiders》的大型遠征計畫更新，所有參與玩家都將面臨進度條和戰利品被清空的尷尬局面。雖說玩家會相對獲得一些增益效果，並且開發商Embark也表示，會根據玩家先前收集的戰利品數量，最多可獲得5個技能點數。然而，對於許多玩家而言這種補償方式感到非常不滿意，畢竟意味著玩家必須拼命刷怪，盡可能囤積戰利品，但相對地，過程中卻不敢使用任何高級裝備，因為會害怕消耗使用它們，從而減少獲得的技能點數。有鑑於此，就有玩家突發設計了一種策略，可以快速刷取戰利品的方式。

一般玩家或許會認為探索或挑戰女族長是獲取戰利品的最好方式，但其實非常耗時，並且很可能在過程中不慎失誤喪命，因此一名Reddit玩家Key-Ice-2637提出了更輕鬆的方法，既能讓玩家源源不絕地獲得戰利品，又能盡情使用不怕更新過後沒有技能點數，而這種方法竟幫助他一天之內就從120萬金幣賺到了300萬金幣。其方法就是一開始就待在撤離點附近，只獵殺wasps和hornets來取得戰利品，不斷刷取過後，接著再開始獵殺leapers和rocketeers，過程中也只需要一把鐵砧和幾顆手雷就能輕鬆刷取，由於每次擊殺都能獲得35,000到40,000金幣，在兩個小時內，就可淨賺70萬。這名玩家也提到在過程中也相當有趣，對於新手而言可以很好認識地圖哪邊適合搜刮，並且還可提升打怪技巧。

For those who want the 5M but don't have a lot of time.
byu/Key-Ice-2637 inArcRaiders

關鍵字：ARC Raiders射擊遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

孫生遭控和未成年發生關係　記者會現場失控互槓

推薦閱讀

《ARC Raiders》玩家憂更新「戰利清空」　突發策略暴賺300萬

《青春之箱》第二季明年秋放送！銷量近千萬　作者曝：接近完結

《我的英雄學院》431話動畫化！雄英畢業8年...再往後的人生

兩津回來了！《烏龍派出所》睽違10年推新動畫　聲優陣容將更換

《古墓奇兵》重製版「蘿拉」大翻新　性感臉蛋引網喊：辣妹來了

中國電競飯店「地獄房客」　垃圾山淹整間房、衛生紙比馬桶高

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅　1嘴秒換6樂器官方曝：他有孔都能吹

《CS》系列霸榜25年原由揭曉　傳奇創辦人：玩家太愛收集造型

《戰慄時空3》傳成Steam新機首發？　20年終結有望媲美《GTA6》

《墮落之王2》堅定不會政確　CEO承諾「露骨性感魅女」加入

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國電競飯店驚見「地獄房客」

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅

《CS》系列霸榜25年原由揭曉

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

《戰慄時空3》傳成Steam新機首發

《墮落之王2》堅定不會政確

《烏龍派出所》將推全新動畫

電玩歷史基金會留SEGA144款遊戲

《我的英雄學院》漫畫431話動畫化

《青春之箱》第二季明年秋季放送

最新新聞

《ARC Raiders》玩家憂戰利清空

《青春之箱》第二季明年秋季放送

《我的英雄學院》漫畫431話動畫化

《烏龍派出所》將推全新動畫

《古墓奇兵》重製版蘿拉大翻新

中國電競飯店驚見「地獄房客」

TGA演奏「長笛哥」再次爆紅

《CS》系列霸榜25年原由揭曉

《戰慄時空3》傳成Steam新機首發

《墮落之王2》堅定不會政確

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366