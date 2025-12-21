《ARC Raiders》玩家憂更新「戰利清空」　突發策略暴賺300萬

記者黃冠瑋／綜合報導

科幻撤離射擊新作《ARC Raiders》上市後憑藉著獨特吸引玩法直接爆紅，近期遊戲銷量更是成為全球Steam暢銷排行榜之冠。然而隨著遊戲大型遠征計畫更新將會重置進度，就有玩家擔心戰利品不夠，無法轉換技能點數，於是突發奇想竟找出一套「快速致富」攻略，在短短一天之內竟爆賺300萬金幣。

▼《ARC Raiders》玩家突發暴富策略。（圖／翻攝自X／@ARCRaidersGame）

事情其實是，隨著《Arc Raiders》的大型遠征計畫更新，所有參與玩家都將面臨進度條和戰利品被清空的尷尬局面。雖說玩家會相對獲得一些增益效果，並且開發商Embark也表示，會根據玩家先前收集的戰利品數量，最多可獲得5個技能點數。然而，對於許多玩家而言這種補償方式感到非常不滿意，畢竟意味著玩家必須拼命刷怪，盡可能囤積戰利品，但相對地，過程中卻不敢使用任何高級裝備，因為會害怕消耗使用它們，從而減少獲得的技能點數。有鑑於此，就有玩家突發設計了一種策略，可以快速刷取戰利品的方式。

一般玩家或許會認為探索或挑戰女族長是獲取戰利品的最好方式，但其實非常耗時，並且很可能在過程中不慎失誤喪命，因此一名Reddit玩家Key-Ice-2637提出了更輕鬆的方法，既能讓玩家源源不絕地獲得戰利品，又能盡情使用不怕更新過後沒有技能點數，而這種方法竟幫助他一天之內就從120萬金幣賺到了300萬金幣。其方法就是一開始就待在撤離點附近，只獵殺wasps和hornets來取得戰利品，不斷刷取過後，接著再開始獵殺leapers和rocketeers，過程中也只需要一把鐵砧和幾顆手雷就能輕鬆刷取，由於每次擊殺都能獲得35,000到40,000金幣，在兩個小時內，就可淨賺70萬。這名玩家也提到在過程中也相當有趣，對於新手而言可以很好認識地圖哪邊適合搜刮，並且還可提升打怪技巧。