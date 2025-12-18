ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

彩虹社傳奇VT「鈴原露露」回歸？　沉寂4年剪影重現粉喊：是夢嗎

記者黃冠瑋／綜合報導

彩虹社所屬VTuber「鈴原露露」早在2021年被惡意粉絲騷擾，導致她就此選擇畢業並退出VTuber圈。不過沉寂4年就有粉絲發現她的直播存檔已轉為公開、畢業直播檔案轉為私人，並且釋出關於她的剪影，預計12月23日揭曉，此消息瞬間引爆網上討論，讓不少粉絲開始猜測回歸，並激動表示，「難道是夢嗎」。

▼彩虹社VT「鈴原露露」驚喜回歸。（圖／翻攝自X／@lulu_suzuhara）

▲▼彩虹社VT「鈴原露露」驚喜回歸。（圖／翻攝自X／@lulu_suzuhara）

VTuber「鈴原露露」是自2019年5月開始出道，平時直播類型皆以遊戲實況、談話為主，在企劃上也會進行唱歌主題直播，並且她本人也透露喜歡挑戰高難度的遊戲，期間散發一種大小姐帶有溫柔的個性，因此也被冠以美大生稱號，吸引不少喜愛她的粉絲。然而後續卻在出道後的兩年，一直頻繁接受到惡意粉絲騷擾，也由於無法平息，導致最終她決定畢業，讓此才得以解決，但對於其他友善粉絲而言，卻是感到相當心疼與不捨。

不過自從粉絲發現她的頻道直播轉為公開後，NIJISANJI官方也在近日釋出預告剪影，並附上「要在這塊調色盤上再層層累積一些回憶，Coming Soon」，暗示著即將回歸消息，至於時間則是會在12月23日重新與粉絲們再見，並且從文字描述很可能將會有全新計畫帶給粉絲。

對此，消息曝光後，許多粉絲都感到相當激動，「美大生真要回來了」、「歡迎回來，一直都在等妳」、「難道這就是最棒的聖誕禮物」、「不敢相信，該不會這是夢嗎」、「期待與妳再次相見，已經迫不及待看到久違的露露」。

