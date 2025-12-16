網遊捏臉系統太強　整形醫師大推「諮詢前先下載」：屌打所有建模軟體

記者蘇晟彥／綜合報導

《燕雲十六聲》上市後廣受好評，除了遊戲內容豐富外，「捏臉系統」也意外受到推崇。對此，整形外科醫生劉昌杰就在Threads上大讚「屌打」所有醫學上臉部3D建模軟體，不管是蘋果肌怎麼墊、下巴墊多少都可以解決，甚至可以先上傳自己照片模擬，直接知道自己可以整形的極限在哪，讓不少網友笑稱，「真的超強，快點一起來玩！」

《燕雲十六聲》是一款開放世界武俠角色扮演遊戲，由Everstone工作室開發，網易發行，不僅劇情豐富、畫風精美，再加上免費遊玩更吸引人潮，在上線幾周就超過千萬玩家參與國際服，讓總監承諾遊戲內不會出現涉及數值強度的「Pay to Win」內容，僅會在時裝上的造型販售賺取營收。

其中，遊戲中的「捏臉系統」一直受到玩家讚賞，不僅可以「恣意調整」，還可以先上傳自己的照片進行微調，就有整型外科醫生劉昌杰在Threads上大力推薦，強調「要諮詢前直接下載來玩就知道自己的整形極限，重點還免費」，他指出，裡面的捏臉系統是整形參考得很好依據，用了自己照片後就知道哪些能整、哪些不能，這個免費的系統甚至屌打目前醫學生所有臉部3D建模軟體，讓他自己花了一百多萬買的系統都晾在一旁不知道該怎麼用。

對此，不少網友看到直說，「直接在診所裝筆電現場捏了」、「像這長臉怪怎麼辦」、「3D掃描成像效果都沒那麼好」、「我每次都捏臉卡關超久」