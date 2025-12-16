《我的英雄學院》封神壯舉！整季評價「全突破9分」寫完美十年

記者楊智仁／綜合報導

《我的英雄學院 FINAL SEASON》隨著 13 日播出的最終第 11 集 / 全系列第 170 話，為長達 9 年 8 個月的歷史劃下完美句點。「我英」最終季可謂火力全開，在IMDb 上更繳出了 11 集全部破 9 分的超高評價。

▼我英全部破 9 分超高評價。（圖／翻攝自@heroaca_anime推特）

《週刊少年Jump》連載長達十年的《我的英雄學院》，全球漫畫累計發行量突破 1 億冊，動畫自 2016 年放送不知不覺到第 8 季「FINAL SEASON」，每集爆炸戰鬥特效、強大敵人所帶來絕望感、英雄之間的羈絆，各種元素層層堆疊讓動畫評分持續創下新高，最終決戰第 8 集甚至創下了前所未有的 9.9 高分。

儘管戰鬥落下帷幕，不過「我英」在收尾以及後日談也都充斥著滿滿回憶與感動，第 11 集拿下 9.6 分，《FINAL SEASON》也正式創下整季都破 9 分的封神壯舉，製作團隊與聲優紛紛獻上祝福，感謝作品十年持續陪伴著大家，綠谷聲優山下大輝表示，「這是所有工作人員集結而成的『One For All』之心，我能成為其中一員感到非常驕傲，未來我英的大家依然持續伸出援手，作為最棒的英雄向前邁進，那我也希望能像他一樣筆直向前，與因這部作品而相遇、無可取代的夥伴們一同繼續前進。」