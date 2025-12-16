獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回「不實指控」：開發好幾年

記者楊智仁／綜合報導

隨著生成式 AI 技術日益普及，內容是否由 AI 生成也成為遊戲產業的新爭議焦點。近日，開發 SNES 風格 RPG《Shrine's Legacy》的獨立遊戲團隊 Positive Concept Games，因遭玩家指控作品為「AI 製作」引發社群熱議，團隊也親自出面嚴正澄清。

▼《Shrine's Legacy》遭指控AI製作。（圖／翻攝自Steam）

Positive Concept Games 於上周三在推特公開一則 Steam 負評截圖，該評論將遊戲形容為「AI 垃圾」，甚至以激烈言詞批評劇情品質，並聲稱遊戲「是用 ChatGPT 製作的」。對此，開發團隊在貼文中強調，「請不要這樣指控。我們投入數年時間開發這款遊戲，所有內容皆由真人藝術家完成，我們不支持生成式 AI，也從未在本作中使用 AI。」

然而相關指控並未就此平息，部分 Steam 評論開始回溯開發者過往動態，另有玩家表示，自己購買遊戲並非為了遊玩，而是想親自確認爭議內容，並列舉角色美術些微不自然、劇情氛圍「感覺像 AI 生成」等主觀觀察。對此，Positive Concept Games 回應指出，相關評論可能來自最初指控者的分身帳號，並再次否認使用 AI。

開發團隊重申，《Shrine's Legacy》製作過程未使用任何 AI 技術，從官方宣傳影片與遊戲截圖中，也未見常見的 AI 美術異常特徵。然而，在 AI 技術快速滲透產業的背景下，僅憑「感覺」進行指控的情況，仍容易引發誤解與爭論。事實上，即便是大型遊戲公司，也曾因 AI 使用揭露不清而引發爭議，根據微軟研究，人類判斷內容是否由 AI 生成的正確率僅約 62%，顯示相關判斷仍存在高度不確定性。