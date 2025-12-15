ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日12歲小學生不上國中目標電競選手　確保高強度訓練挑戰世界

記者楊智仁／綜合報導

現年 13 歲、YouTube 訂閱人數超過 22.9  萬的《要塞英雄（Fortnite）》實況主 たろう，2 月宣布自己在小學畢業後將不就讀國中，這項消息迅速在日本引發熱議，儘管網路出現正反不一的各種聲音，たろう 與父母堅持朝自己的方向前進，日前他也拿下了 Kim Kardashian Icon 亞洲區第一名。

▼13歲人氣實況主たろう 。（圖／翻攝自@fn_taro推特）▲▼小學生 。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導 たろう 自小學一年級起便每天遊玩《要塞英雄》，10 歲時曾拿下亞洲單人排行榜第 1 名、全球第 23 名的成績。たろう 今年初自小學畢業，並表示不會升讀國中，社群上他解釋，這項決定是為了在全力投入《要塞英雄》競技與經營 YouTube 的同時，仍能確保充足的睡眠、運動與學習時間，據悉，在對外公開此決定前，他已與父母及學校討論長達一年。

回應網友提問時，たろう 進一步說明，若就讀國中，每天放學回家後大約只能剩下 4 小時的練習時間，雖然每天 4 小時或許能與其他職業選手保持同等水準，但若想超越對手、挑戰世界舞台，這樣的練習量遠遠不夠。「因為真正認真、職業等級的選手每天都會練習 7 到 10 個小時。」

對於這項選擇，支持たろう 的粉絲多半給予鼓勵，但也出現不少反對與質疑聲浪，不過 たろう 發文也顯示並非完全放棄學習，而是計畫以自主學習的方式持續進修，他透露自己對土木工程與建築領域感興趣，並打算從今年開始著手學習相關知識。日前 たろう 在 Kim Kardashian Icon 拿下亞洲區第一名，讓這位小學生的歷程再度成為熱群熱議焦點。

