Steam增省錢新功能？玩家買貴系統跳警告　網讚：太友善

記者楊智仁／綜合報導

全球最大 PC 遊戲平台 Steam 近期悄悄推出一項新功能，當玩家將遊戲加入購物車時，系統會在特定情況下提醒該遊戲是否能透過套裝包或合輯，以更低價格購買。此舉被視為相當消費者友善的設計，能有效避免玩家因資訊不足而多花冤枉錢。

這項功能最早由 Reddit 用戶發現，當購物車內的遊戲若單獨購買價格高於其所屬套裝或合輯，Steam 便會跳出提示，建議玩家改以更划算的組合購買。以《Unrailed 2: Back on Track》為例，單一遊戲在特價後售價為 13.99 美元，但包含前作的合輯折扣更高，僅需 13.58 美元，系統因此發出警告，讓玩家在省錢的同時還能多獲得一款遊戲。

不過，目前該功能仍存在限制。若套裝包價格高於單一遊戲，或需同時購買多款作品才能達到折扣，系統並不會主動提醒。此外，即使豪華版或完整版比標準版更便宜，Steam 也未必會顯示提示，顯示功能仍有優化空間。儘管如此，這項新功能仍獲得不少玩家肯定。近年來 Steam 雖因支付政策調整而引發部分爭議，但其持續推出有利消費者的設計，仍讓其被視為最友善的遊戲平台之一。未來若能進一步完善提醒機制，預期將為玩家帶來更好的購物體驗。