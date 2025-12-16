《魔物獵人荒野》迎最後新魔物　未來全力優化官方盼：繼續支持

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》開高走低擠牙膏情形，已是目前玩家認定的事實，但如今隨著2025年即將過去，官方也在近日公開將迎來第四次免費大型更新，其中新魔物「巨戟龍」將成為最後加入魔物，未來將會全力轉向優化改善遊戲效能，同時製作人辻本良三也向玩家喊話，期盼獵人們能繼續支持。

▼《魔物獵人荒野》第四次免費更新「巨戟龍」登場。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

《魔物獵人：荒野》在2月28日正式推出後，曾一度受到許多玩家追捧，然而後續因為遊戲更新過慢、優化與技術表現問題受到了不少PC玩家批評，不過如今經歷許多版本更新後，官方也在近日證實遊戲將迎來第四次大型更新，而這也是遊戲最後新魔物古龍「巨戟龍」加入，未來將不再推出新內容，反而轉向遊戲，而明年2月份也將最後一次更新歷戰王任務，歷戰王「鎖刃龍」將會為本次新作畫下完美句點。

對此，製作人辻本良三也表示，團隊未來會持續改善Steam版本遊戲的穩定性，努力最佳化《魔物獵人：荒野》的遊戲表現，提供廣大玩家安心舒暢遊戲體驗，同時感謝從開服至今仍在遊玩或是中途加入玩家的支持，希望未來玩家能繼續支持下去。另外，官方也確定《魔物獵人》系列新作《魔物獵人物語3：命運雙龍》將在2026年3月13日正式發售，同時明年1月31日至2月1日將在台北國際電玩展期間舉辦線下實體活動《魔物獵人 荒野》冠軍賽，最終決定哪支隊伍是最強的《魔物獵人》。