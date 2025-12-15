ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

銷量2000萬《空戰奇兵》新作明年出　1萬平方公里天空爽快飛

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《空戰奇兵》系列最新作品《空戰奇兵8 希孚之翼》即將於2026年在PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®平台登場。同步公開首支宣傳影片。

▲▼空戰。（圖／萬代提供）

《空戰奇兵》是一款系列作品全球銷量累積超過2,000萬套的飛行射擊遊戲，玩家將可以化身王牌飛行員，在彷彿身歷其境的沉浸感中享受於廣闊天空自在翱翔的爽快感，並在體會依據自身判斷將敵機一一擊墜、破壞的快感的同時，感受跨越無數艱困局面的「英雄體驗」。作為系列正統續篇的最新作品，本作將透過最新技術帶來更深化的魅力，以與歷代正統作品共通的世界「Strangereal」為舞台，描繪2029年的故事。

▲▼空戰。（圖／萬代提供）

主角是「虛假的羽翼」

身為戰鬥機飛行員的玩家乘坐在救難船中於海上漂流時，被舊式航空母艦「Endurance」救起，在母國海軍近乎全滅的狀態下，這艘老朽的戰艦載著避難民眾脫離了戰線。2029年7月，中尤聯邦（Federation of Central Usea，以下稱為FCU）受到索托亞共和國的閃電入侵，喪失了主要戰力，在無法阻止敗走且國土已有大半遭到佔領的情況下，殘存的戰力也已四散各地，「Endurance」也只是其中之一。

這艘艦內玩家被託付了一個名號，「希孚之翼」──擁有FCU首都「希孚」之名，作為希望的象徵而為人傳頌，傳說中的頂尖飛行員，然而其名聲卻並非事實，背負著「希孚之翼」的名號，玩家將與全新的3位夥伴，為了奪回被奪走的土地而再次飛向天空。

▲▼空戰。（圖／萬代提供）

以壓倒性的沉浸感描繪飛行員的故事

透過可以用第一人稱視角進行鏡頭操作，擁有高度沉浸感的電影式場景，提供了位於地面上的嶄新飛行員體驗，在彷彿置身其中的沉浸感裡，與夥伴一同跨越眾多難關，感受成為真正的頂尖飛行員的成就感。

▲▼空戰。（圖／萬代提供）

深化畫面與遊玩的天空

以自有的開發引擎「Cloudly」於遊戲內真實且美麗地重現廣達1萬平方公里的廣闊天空，多層構造的雲朵、飛機雲，甚至反射到座艙蓋的陽光都將作為遊戲中的提示，自然地影響玩家的感受，提升玩家擊墜敵機時所能獲得的爽快感受。

▲▼空戰。（圖／萬代提供）

■爽快的空中纏鬥體驗

在充滿臨場感的世界中自在翱翔，活用各式各樣的武裝，享受一一擊墜、破壞、掃蕩敵機與敵方兵器的爽快空中纏鬥體驗，將世界中真實存在的戰鬥機，以彷彿實際畫面般的畫質，連細節都精緻重現，玩家將可以體驗宛如乘坐真實戰鬥機般的壓倒性臨場感。

▲▼空戰。（圖／萬代提供）

關鍵字：空戰奇兵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

推薦閱讀

銷量2000萬《空戰奇兵》新作明年出　1萬平方公里天空爽快飛

股東狂寫百頁簡報抨《FF》Square Enix　巨額虧損、被競爭者打趴

實況主花千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」　上市極好評百元就入手

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

受黑色行動7影響！《決勝時刻》官方宣布「子系列不連出」

銷量千萬《噬謊者》作者登臺灣！門票秒殺...老師台語問好粉絲瘋狂

網購變考古？玩家訂PS5收到PS4盒子...裡面竟裝PS3網全傻眼

《刺客教條暗影者》副總吹「品質高」　點雙主角遭討厭卻不後悔

米津17秒影片觀看破億！《鏈鋸人》蕾潔跳舞太洗腦　網讚：暈爛

《我的英雄學院》完結！聲優集結眼淚停不下來...感謝10年陪伴

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

實況主千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產

印度玩家買PS5結果一路拆到PS3

《我的英雄學院》10年完結衝熱搜第一

《我的英雄學院》聲優眼淚停不下來

PS5、Steam主機誰更優勢？

《七龍珠》首刷初版竟現身二手店

米津《鏈鋸人》蕾潔17秒影片觀看破億

寶可夢30週年「台灣成重要市場」

股東狂寫百頁簡報抨Square Enix

最新新聞

《空戰奇兵》新作明年出

股東狂寫百頁簡報抨Square Enix

實況主千萬日圓做遊戲「不賺也沒差」

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產

《決勝時刻》官方宣子系列不連出

銷量千萬《噬謊者》作者登臺灣

印度玩家買PS5結果一路拆到PS3

《刺客教條暗影者》副總吹品質高

米津《鏈鋸人》蕾潔17秒影片觀看破億

《我的英雄學院》聲優眼淚停不下來

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366