銷量2000萬《空戰奇兵》新作明年出　1萬平方公里天空爽快飛

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，《空戰奇兵》系列最新作品《空戰奇兵8 希孚之翼》即將於2026年在PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®平台登場。同步公開首支宣傳影片。

《空戰奇兵》是一款系列作品全球銷量累積超過2,000萬套的飛行射擊遊戲，玩家將可以化身王牌飛行員，在彷彿身歷其境的沉浸感中享受於廣闊天空自在翱翔的爽快感，並在體會依據自身判斷將敵機一一擊墜、破壞的快感的同時，感受跨越無數艱困局面的「英雄體驗」。作為系列正統續篇的最新作品，本作將透過最新技術帶來更深化的魅力，以與歷代正統作品共通的世界「Strangereal」為舞台，描繪2029年的故事。

主角是「虛假的羽翼」

身為戰鬥機飛行員的玩家乘坐在救難船中於海上漂流時，被舊式航空母艦「Endurance」救起，在母國海軍近乎全滅的狀態下，這艘老朽的戰艦載著避難民眾脫離了戰線。2029年7月，中尤聯邦（Federation of Central Usea，以下稱為FCU）受到索托亞共和國的閃電入侵，喪失了主要戰力，在無法阻止敗走且國土已有大半遭到佔領的情況下，殘存的戰力也已四散各地，「Endurance」也只是其中之一。

這艘艦內玩家被託付了一個名號，「希孚之翼」──擁有FCU首都「希孚」之名，作為希望的象徵而為人傳頌，傳說中的頂尖飛行員，然而其名聲卻並非事實，背負著「希孚之翼」的名號，玩家將與全新的3位夥伴，為了奪回被奪走的土地而再次飛向天空。

以壓倒性的沉浸感描繪飛行員的故事

透過可以用第一人稱視角進行鏡頭操作，擁有高度沉浸感的電影式場景，提供了位於地面上的嶄新飛行員體驗，在彷彿置身其中的沉浸感裡，與夥伴一同跨越眾多難關，感受成為真正的頂尖飛行員的成就感。

深化畫面與遊玩的天空

以自有的開發引擎「Cloudly」於遊戲內真實且美麗地重現廣達1萬平方公里的廣闊天空，多層構造的雲朵、飛機雲，甚至反射到座艙蓋的陽光都將作為遊戲中的提示，自然地影響玩家的感受，提升玩家擊墜敵機時所能獲得的爽快感受。

■爽快的空中纏鬥體驗

在充滿臨場感的世界中自在翱翔，活用各式各樣的武裝，享受一一擊墜、破壞、掃蕩敵機與敵方兵器的爽快空中纏鬥體驗，將世界中真實存在的戰鬥機，以彷彿實際畫面般的畫質，連細節都精緻重現，玩家將可以體驗宛如乘坐真實戰鬥機般的壓倒性臨場感。