網購變考古？玩家訂PS5收到PS4盒子...裡面竟裝PS3網全傻眼

記者楊智仁／綜合報導

一名印度玩家先前在網路上分享自身離譜的購物經歷，他原本在 Amazon 印度站訂購一台全新的 PlayStation 5，滿心期待開箱，沒想到卻接連收到錯誤商品，最終甚至導致退貨遭拒讓他相當無奈。

根據 Reddit 用戶「Imcheeku」的說法，他收到包裹後發現箱內並非 PS5，而是一個外觀嚴重破損、以膠帶勉強固定的 PlayStation 4 外盒，由於商品明顯不符，他隨即申請退貨。不料在退貨取件時再次檢查內容物，竟發現這個 PS4 外盒裡裝的不是 PS4，而是一台 PlayStation 3 主機，由於實際內容與訂單不符，退貨流程最終被拒讓事件雪上加霜。

事件曝光後，許多玩家紛紛表達同情，並建議當事人向印度國家消費者申訴專線，或聯繫 Amazon 印度的申訴負責人尋求協助。也有網友提醒，購買高價電子產品時，應全程錄影開箱作為保障，此外，有人指出該筆交易可能並非 Amazon 直營，而是透過第三方賣家販售風險相對較高。

除了同情聲浪，也有不少網友以幽默角度看待此事，戲稱這宛如「PlayStation 套娃」，甚至調侃是否還能在 PS3 殼內找到更舊世代的主機，對於外界質疑為何未第一時間發現錯誤，原 PO 解釋 PS4 外盒外還包覆著另一個裝有遊戲與控制器的箱子才會延誤察覺。