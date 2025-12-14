ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

米津17秒影片觀看破億！《鏈鋸人》蕾潔跳舞太洗腦　網讚：暈爛

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》可說是今年最熱門的動畫電影之一，電影 9 月在日本上映如今票房已逼近百億日圓。日前創作鬼才米津玄師在推特上 PO 出一段蕾潔跳主題曲「Iris Out」的短影片爆紅，才兩天觀看次數竟然破億，讓網友直呼太洗腦了。

▼《鏈鋸人 蕾潔篇》超可愛影片曝光。（圖／翻攝自推特）▲▼鏈鋸人 。（圖／翻攝自推特）

原作漫畫《鏈鋸人》由鬼才藤本樹創作，系列累計發行量突破 3000 萬冊，承接動畫第一季的《鏈鋸人 蕾潔篇》劇場版上映後好評如潮，粉絲們表示這次電影彌補《鏈鋸人》首季的遺憾，奔放激烈戰鬥場面、瘋狂的內容描寫完全呈現藤本樹風格，加上話題女主角「蕾潔」，個性活潑可愛又帶著迷幻感，與淀治的互動讓粉絲們陷入她的魅力之中，最終反轉更將「蕾潔」名字永遠刻在大家心裡。

米津玄師所創作《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲更是大受歡迎，日前米津在推特上 PO 出蕾潔跳舞影片（由 Mappa 製作），短短 17 秒只見蕾潔跟著「Iris Out」節奏動感開跳，可愛身姿瞬間擄獲大批粉絲，推特上觀看樹竟達到驚人的 1.2 億次，有超過 140 萬按讚與 26 萬轉發，網友紛紛喊到，「超絕爆裂可愛」、「我看了一小時」、「暈爛！」

