《光與影：33 號遠征隊》奪年度最佳遊戲　橫掃TGA搶下9大獎

記者蘇晟彥／綜合報導

TGA2025 （The Game Awards） 12日台灣時間早上正式開始，在年度遊戲上不出所料由法國獨立工作室Sandfall Interactive 《光與影：33 號遠征隊》奪下最大獎年度最佳遊戲（GOTY），同時更拿下最佳遊戲導演、最佳敘事等9項大獎，被稱作今年最受注目遊戲實至名歸，此外，最佳電競選手今年則由Chovy所拿下。

▼法國新銳團隊所帶來的《光與影：33 號遠征隊》奪下包含年度最佳遊戲等9項大獎。

▲▼

今年《光與影：33號遠征隊》受到提名12項，最終奪下包含年度最佳遊戲、最佳遊戲導演、最佳敘事、最佳美術指導、最佳配樂與音樂、最佳演出、最佳獨立遊戲、最佳獨立遊戲出道作、最佳角色扮演遊戲9項大獎，成為史上奪下最多獎項的遊戲。而與《33號遠征隊》遊戲性質類似，卻都遭到擊墜的《天國救贖2》則被網友認為是今年最大遺珠，只能扼腕遇上難得一見的勁敵。

完整得獎名單
・年度最佳遊戲：光與影：33 號遠征隊
・最佳遊戲導演：光與影：33 號遠征隊
・最佳敘事：光與影：33 號遠征隊
・最佳美術指導：光與影：33 號遠征隊
・最佳配樂與音樂：Lorien Testard（光與影：33 號遠征隊）
・最佳音效設計：戰地風雲 6
・最佳演出：Jennifer English（光與影：33 號遠征隊）
・最佳動作遊戲：黑帝斯 2
・最佳動作冒險遊戲：空洞騎士：絲之歌
・最佳角色扮演遊戲：光與影：33 號遠征隊
・最佳格鬥遊戲：餓狼傳說 City of the Wolves
・最佳家庭遊戲：咚奇剛 蕉力全開
・最佳模擬 / 策略遊戲：Final Fantasy 戰略版：伊瓦利斯編年史
・最佳運動 / 競速遊戲：瑪利歐賽車世界
・最佳多人遊戲：ARC Raiders
・最佳 VR / AR 遊戲：午夜漫步
・最佳行動遊戲：賽馬娘 Pretty Derby
・最佳獨立遊戲：光與影：33 號遠征隊
・最佳獨立遊戲出道作：光與影：33 號遠征隊
・輔助功能創新：毀滅戰士：黑暗時代
・最具衝擊性遊戲：午夜之南
・最佳持續營運遊戲：No Man’s Sky
・最佳社群支援：柏德之門 3
・最佳改編：最後生還者 第 2 季
・最受期待遊戲：俠盜獵車手 6
・年度內容創作者：MoistCr1TiKaL
・最佳電競遊戲：絕對武力 2
・最佳電競選手：Chovy (英雄聯盟)
・最佳電競戰隊：Team Vitality (絕對武力 2)

