第四屆G-EIGHT開展！Fangamer限定周邊搶翻　200款獨立遊戲等你玩

記者蘇晟彥／台北報導

獨立遊戲電玩展G-EIGHT12日正式開展，共同創辦人6tan、湯瑪士及偷泥在也開幕前帶領媒體導覽，搶先直擊展場內部。今年票房再次成長，官方預計3天將有2.5萬人共襄盛舉，參展遊戲也增加到200多攤，包含活俠傳、集英社遊戲及Devolver Digital等獨立大廠也在場內設攤，偷泥表示，「今年參展遊戲一樣爆棚，但仍還是維持至少要出得了Demo才能開放進展，也希望大家能在這找到自己喜歡的遊戲」。

▼G-EIGHT電玩展12日正式開展，今年數量再次爆棚，增加到200多攤。（圖／記者蘇晟彥攝）



從2022年開始舉辦，台灣獨立電玩展及成人遊戲電玩展G - EIGHT（下簡稱G8） 12日至14日在花博爭艷館舉辦，維持往年主旨，希望能開放一個讓玩家親自試玩的獨立遊戲空間，同時往年的「成人遊戲區」也不會缺席，大家熟悉的芒果派對、特急修幹線、DLSITE 也在「成人領域」等待玩家去探索。

除了台灣獨立遊戲外，今年更是有多國參與，像是日本「松竹遊戲 SHOCHIKU GAMES（松竹株式會社）」、「Phoenixx Inc.」及「Ukiyo Studios」、韓國「Smilegate - STOVE」、印尼「Toge Productions」及新加坡「Soft Source」都是首次參加G8電玩展，而受到熱烈喜愛的活俠傳也首次進展，現場將有未釋出的試玩內容提供給大家搶先遊玩。

對此，偷泥在受訪時指出，今年報名參展遊戲一樣爆表，但G8一直以來都維持「至少要能給出DEMO」才能參加，至少要有一段劇情能讓玩家坐下來好好玩。

▼獨立遊戲團隊 C#4R4CT3R遊戲《Rain98》也首次亮相。



除了試玩遊戲重要外，每年的兩個重頭戲「G-EIGHT 集換卡牌」及「大乾爹時代」也不容錯過，今年因應遊戲攤位暴增，可以收集的卡牌也來到200多張，每間攤位獲得卡片的方式也不盡相同，考驗收集狂粉的功力；而大乾爹時代則開放進場觀眾以硬幣代替票的方式，替自己喜愛的遊戲應援。

大會舞台則三天連續推出直播節目活動，由主持人Section搭配特別來賓小六／李迅、阿北、學長Abyy，三天都將有不同遊戲的創作團隊對談，包含《AV導演生活！》、《紅塵問仙》、《阿雷塔》等，玩家可以選擇自己喜歡的座談參與，在最後一天晚上也將有「大乾爹時代」頒獎典禮及遊戲閉幕式。

此外，美國獨立遊戲周邊品牌商「Fangamer」首次來台設立獨立遊戲週邊物販攤位，將販售包含《空洞騎士》、《小丑牌》、《星露谷物語》、《Undertale》、《黑帝斯》、《Ib》、《九日》及其他熱門遊戲周邊，一開賣就造成大批人潮排隊，想要限定周邊的千萬記得提早來啊！

▼大乾爹時代（人氣票選）可以將硬幣投入，支持自己喜歡的遊戲。



▼今年卡片新增到200多張。



2025 G-EIGHT 展覽資訊

活動日期：2025 年 12 月 12 日（五） ~ 12 月 14 日（日）

展出時間：11：00 - 19：00（一般玩家進場時間）

活動地點：花博爭艷館(台北市中山區玉門街 1 號)

官網網站：https://www.geight.io/

活動票價：展期單日票/$350。