《寶可夢TCG Pocket》全新擴充包「紅蓮烈焰」登場　

記者蘇晟彥／綜合報導

手機寶可夢卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》11日晚間宣布，全新擴充包「紅蓮烈焰」將在17日登場，以超級噴火龍Y為首的超級妙蛙花和超級水箭龜等各種超級進化寶可夢都將出現在這次卡包中，此外，以「研究所」為主題的插畫也會同步登場，同時超級拉帝歐斯ex掉落活動、咩利羊掉落活動也將同步推出。

▼紅蓮烈焰擴充包將在17號登場。（圖／寶可夢公司提供）

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

在「紅蓮烈焰」中登場的卡牌各種超級進化寶可夢，包含本次收錄了許多以「研究所」為主題的卡牌，在2026年1月1日，繪有超級噴火龍Y的新收藏冊和收藏板將會登場。透過開封卡牌包與遊玩得卡挑戰獲得卡牌，此外，遊戲裡的活動陸續登場，包含佳節活動、超級拉帝歐斯ex掉落活動、得卡挑戰活動及咩利羊掉落活動。

超級妙蛙花ex [⬥⬥⬥⬥]

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

 超級噴火龍Yex [⬥⬥⬥⬥]

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

超級水箭龜ex [⬥⬥⬥⬥]

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

①佳節活動
活動期間將會推出「佳節優惠」，屆時將會有超值寶可金塊組合商品登場。
另外，還會舉辦達成活動任務就能獲得報酬的「佳節活動任務」。
舉辦期間：2025年12月下旬

②咩利羊掉落活動
只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包B系列第2波。
舉辦期間：2026年1月上旬

③得卡挑戰活動
「光電傘蜥」和「捲捲耳」的特典卡將會在得卡挑戰登場。
另外在活動期間中，能獲得活動商店券和可用來兌換特典卡的
特典卡兌換券的任務也會同步開跑。
舉辦期間：2026年1月中旬

④超級拉帝歐斯ex掉落活動
只要挑戰特別的「單人對戰」，就能獲得特典卡牌包B系列第3波。
舉辦期間：2026年1月下旬

