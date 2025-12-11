漫畫展日大公司擺攤用AI圖遭批　少女僅四根手指秒抓包...官方道歉了

記者楊智仁／綜合報導

日本大型文具製造商 Sakura 近日因一張在海外活動中展示的宣傳海報，被網友質疑採用生成式 AI 製作，引發廣泛討論，官方於 12 月 11 日再次發布公告，正式承認該海報確為集團子公司使用 AI 製作，並對審查疏漏致歉。

Y una empresa de material de dibujo

HACIENDO SU CARTEL CON IA @MANGAbcn os estáis luciendo... https://t.co/yCxV5leGNZ pic.twitter.com/WkzTamG3LW — ʚ????ɞ / Now Watching: Apothecary Diaries (@SamBorowski_) December 6, 2025

事件起因於 12 月 5 至 8 日在西班牙舉行的「Manga Barcelona」活動，Sakura 海報中一名水手服少女手持產品微笑示意，但現場參觀者發現畫面疑似 AI 生成，包括少女左手僅有四根手指、筆具比例明顯失衡等不自然細節，一名漫畫迷於 6 日在社群平台 X 發文指出問題，並稱「畫材公司竟然用 AI 做海報」短時間內引發大量轉發和討論。

風波擴大後 Sakura 官方 8 日回應稱正在確認狀況，公司發布第一份調查結果，指出海報使用的小型灰色商標違反公司規範，且插圖中水性筆「PIGMA MICRON」等商品外型與真品不符，顯示內部設計審查流程不完整。公司強調已要求立即停止使用該宣傳物並全面撤除。

12 月 11 日，公司再度發布第二份正式公告，明確表示海報由集團旗下銷售子公司以生成式 AI 製作，並承認商標與商品標示錯誤源於「設計檢查不充分」。公司於聲明中再次致歉，「此次事件造成不愉快與不信任，我們深表歉意。未來將在集團內全面強化審查機制，防止再次發生。」