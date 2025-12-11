FF14繁中版上市！阿爾法立體一卡通超萌　可愛坐姿秒成光之夥伴

記者楊智仁／綜合報導

盛大歡慶FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市，陪伴光之戰士們一起冒險的夥伴來了，同步推出阿爾法一卡通陪著光之戰士一路暢行。由智寶團隊精心打造，以FINAL FANTASY XIV可愛的阿爾法造型為設計核心，在SQUARE ENIX的監修下，採用療癒的可愛坐姿造型，頭部還能左右擺動，只要嗶卡還會響起熟悉的叫聲，不僅是日常可使用的一卡通，更是一款值得收藏、放在桌上就能帶來好心情的精品擺飾。

兼具收藏價值與實用功能的一卡通一次滿足，FINAL FANTASY XIV繁體中文版正式上市讓許多玩家加入光之戰士們的行列，現在推出阿爾法從艾奧傑亞旅行到大家身邊，陪著各位光之戰士們一同生活！自2025年12月10日起於東海模型官方網站商城開放預購， 預計2026 年 2 月起正式出貨限量發行。

阿爾法本次以坐姿呈現立體造型一卡通，陪伴光之戰士們走入日常生活。由SQUARE ENIX監修，智寶團隊精心打造，從可愛的大眼神情、圓潤身形到標誌性的黃色羽毛，都呈現出阿爾法的立體質感，不只是公仔，更是一款可於通勤、消費中使用的 iPASS 一卡通，精準地結合玩家情感記憶與實用生活需求，讓阿爾法真正成為「陪你一起冒險的夥伴」。