AI熱記憶體成本飆漲　業界憂PS6、新Xbox發售恐延期漲價

記者楊智仁／綜合報導

隨著人工智慧 AI 需求持續攀升，全球記憶體（RAM）價格近月大幅上漲，相關影響正逐步擴及遊戲產業。外媒《Insider Gaming》引述業界消息指出，記憶體供應緊縮與成本暴增，已讓多家主機製造商重新評估次世代主機的發表時程，甚至不排除延後原定 2027 至 2028 年的上市計畫。

▼業界憂次世代主機再度延期。（圖／翻攝自Xbox、PlayStation）

12 月 19 日播出的節目中首度提及此一傳聞，指出高層之間已開始討論 RAM 供應狀況，對未來主機量產與定價策略所帶來的衝擊。近幾個月 RAM 模組價格因 AI 相關需求暴增，漲幅高達數百個百分點。由於 AI 發展短期內難以降溫，記憶體供應恐持續成為產業瓶頸，至少在可預見的未來 RAM 價格仍可能維持高檔。

這樣的局勢也讓主機製造商陷入兩難，過去主機產品多半採取部分補貼策略，以壓低售價吸引消費者，但在記憶體成本高漲的情況下，次世代主機原本就被預期價格將高於前代，如今恐怕進一步推升至消費者難以接受的水準。因此，據了解部分主機廠商已開始討論是否延後次世代主機的推出時程，期望 RAM 製造商能在未來幾年擴充產能、改善供應，進而促使價格回落。