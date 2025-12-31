角川2025暢銷書排行榜揭曉！「艾莉同學、無職轉生、青豬」上榜

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川今日正式公開「2025年度暢銷排行榜」，揭示今年讀者最熱愛、最受矚目的書籍與系列作品。該排行涵蓋漫畫、輕小說、BL(耽美)、GL(百合)、一般書、童書等多元題材，由此一窺今年的閱讀趨勢與熱門話題作品。

在年度暢銷總榜中勇奪冠軍的影視類作品《下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）》、熱門BL劇寫真《逆愛 戲劇寫真書》皆創下亮眼銷售成績；改編動畫帶動話題的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《光逝去的夏天》、《青春豬頭少年系列》、《無職轉生》、《異世界歸來的舅舅》等暢銷系列持續穩居榜單前段。

近年備受關注的百合向作品獲得眾多讀者青睞，像是講述音樂與夢想的《我在意的對象並不是男人》、酸甜心動《我買下了與她的每週密會》皆成功創造話題熱度。值得一提的是由小角落文化推出的熱銷童書系列《X尋寶探險隊》夾帶超高人氣成功挺進TOP10，從校園戀愛到熱血奇幻冒險，豐富題材橫跨多元，滿足不同閱讀族群的喜好。





本次排行結果，兼具娛樂性與故事深度的漫畫作品為市場主力；輕小說類則以戀愛、奇幻與世界觀導向題材表現亮眼；BL與GL類型作品亦持續成長茁壯，顯示讀者對角色關係與情感刻畫的高度關注。「台灣角川2025年度暢銷排行榜」不僅是年度銷售成果總結，更反映出讀者閱讀品味的持續進化。未來台灣角川將持續出版優質作品、並深耕原創內容，透過更多元的出版與行銷企劃，與讀者一同打造豐富的閱讀文化，詳細排名可以參考文中之圖片。