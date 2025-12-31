ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

角川2025暢銷書排行榜揭曉！「艾莉同學、無職轉生、青豬」上榜

記者楊智仁／綜合報導

台灣角川今日正式公開「2025年度暢銷排行榜」，揭示今年讀者最熱愛、最受矚目的書籍與系列作品。該排行涵蓋漫畫、輕小說、BL(耽美)、GL(百合)、一般書、童書等多元題材，由此一窺今年的閱讀趨勢與熱門話題作品。

▲▼角川。（圖／角川提供）

在年度暢銷總榜中勇奪冠軍的影視類作品《下課後，怪獸家點名！五月天樂譜特號（25復刻版）》、熱門BL劇寫真《逆愛 戲劇寫真書》皆創下亮眼銷售成績；改編動畫帶動話題的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》、《光逝去的夏天》、《青春豬頭少年系列》、《無職轉生》、《異世界歸來的舅舅》等暢銷系列持續穩居榜單前段。

▲▼角川。（圖／角川提供）▲▼角川。（圖／角川提供）

近年備受關注的百合向作品獲得眾多讀者青睞，像是講述音樂與夢想的《我在意的對象並不是男人》、酸甜心動《我買下了與她的每週密會》皆成功創造話題熱度。值得一提的是由小角落文化推出的熱銷童書系列《X尋寶探險隊》夾帶超高人氣成功挺進TOP10，從校園戀愛到熱血奇幻冒險，豐富題材橫跨多元，滿足不同閱讀族群的喜好。

▲▼角川。（圖／角川提供）

本次排行結果，兼具娛樂性與故事深度的漫畫作品為市場主力；輕小說類則以戀愛、奇幻與世界觀導向題材表現亮眼；BL與GL類型作品亦持續成長茁壯，顯示讀者對角色關係與情感刻畫的高度關注。「台灣角川2025年度暢銷排行榜」不僅是年度銷售成果總結，更反映出讀者閱讀品味的持續進化。未來台灣角川將持續出版優質作品、並深耕原創內容，透過更多元的出版與行銷企劃，與讀者一同打造豐富的閱讀文化，詳細排名可以參考文中之圖片。

▲▼角川。（圖／角川提供）▲▼角川。（圖／角川提供）

關鍵字：角川

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

推薦閱讀

神谷英樹點Switch 2隱憂　Joy-Con缺十字鍵影響遊玩體驗

角川2025暢銷書排行榜揭曉！「艾莉同學、無職轉生、青豬」上榜

瑞典遊戲業稱霸Steam！超好評黑馬一款就貢獻3%收益、賣1900萬套

電玩展「寶可夢、遊戲王」集換式卡牌大集結、3A桌遊帶動買氣

AI熱記憶體成本飆漲　業界憂PS6、新Xbox發售恐延期漲價

百萬VT「鯊魚子Saba」驚喜復歸　新賀親謝支持粉安慰：沒事的

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟　工程師怒言「半成品」引網共鳴

《我獨自升級》快閃店台北登場！闇影軍團沉浸互動、測獵人等級

《一拳超人》Part 2後年放送　新海報僅「左右互換」粉絲吐槽

海夢來台灣！《戀上換裝娃娃》聲優見面會下周開搶、超婆商品公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟

魯夫聲優曾請《航海王》動畫尋接班人

兩津聲優感性曝：無法再詮釋聲線

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

《我獨自升級》快閃店台北登場

《柯南》經典「磚牆門」要改版

Switch 2「瑪利歐賽車」同捆包停產

百萬VT鯊魚子Saba驚喜復歸

《一拳超人》新海報僅「左右互換」

Switch2「鑰匙卡」政策急轉彎？

最新新聞

神谷英樹點Switch 2隱憂

角川2025暢銷書排行榜揭曉

瑞典超好評黑馬貢獻Steam 3%收益

電玩展熱門集換式卡牌大集結

業界憂PS6、新Xbox發售恐延期

百萬VT鯊魚子Saba驚喜復歸

《魔物獵人荒野》優化再遭砲轟

《我獨自升級》快閃店台北登場

《一拳超人》新海報僅「左右互換」

《戀上換裝娃娃》台灣聲優見面會

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366