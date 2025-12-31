百萬VT「鯊魚子Saba」驚喜復歸　新賀親謝支持粉安慰：沒事的

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

個人勢VTuber「Sameko Saba」先前就爆出由於反覆生病，導致沒辦法固定開台與活動，也因此向粉絲宣告暫停直播。不過事隔多日，終於迎來好消息，Saba於近日發文向粉絲道賀聖誕與新年，坦言雖然現在身心調適緩慢，但自己很幸運能被耐心包容，並預告將在2026年1月正式復播，讓不少粉絲感到欣喜。

關於Sameko Saba身心狀況，早在11月時就有粉絲發現她的開台次數有明顯變少，沒多久本人也證實自出道以來，由於反覆生病，導致身體需要好好休養，因此沉寂了將近一個月時間，如今Saba再度發文詳細解釋這陣子所面臨的狀況，坦言「這些年來一直在學習如何應對反覆發作的健康問題，雖然有時能取得平衡，但有時卻一團糟就會導致身心與工作效率受到影響。雖然身體不適容易讓人情緒感到低落，但只要能重新站起來，她就會盡全力以自己的步調繼續前進，雖說調適步調非常緩慢，但很感謝這麼多善良的朋友和粉絲的支持」。

此外，她也珍重祝福粉絲在新的一年能健康幸福，並正式將在2026年1月回歸直播，貼文一出後，迅速吸引超過63萬人觀看，其中許多人也都向saba表示，「沒事的，我們都在，需要多少時間我們都會等，不用著急」、「希望你能過得愉快，聖誕、新年快樂」、「很高興能聽到妳正在康復」、「好好休息，我們1月不見不散」。

